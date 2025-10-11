English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Crime News: തിരുവനന്തപുരത്ത് വയോധികനെ സഹോദരിയുടെ മകൻ അടിച്ചുകൊന്നു; പ്രതി പിടിയിൽ

Crime News: തിരുവനന്തപുരത്ത് വയോധികനെ സഹോദരിയുടെ മകൻ അടിച്ചുകൊന്നു; പ്രതി പിടിയിൽ

സഹോദരിയുടെ മകനാണ് സുധാകരനെ അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 11, 2025, 11:40 AM IST
  • പുത്തൻവീട്ടിൽ സുധാകരനാണ് സഹോദരിയുടെ മകൻ രാജേഷിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
  • ആക്രമണ സമയത്ത് രാജേഷ് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

Read Also

  1. MDMA Seized In Kozhikode: ബാലുശ്ശേരിയിൽ 11.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Karwa Chauth 2025: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കർവാ ചൗത്തിൽ സൂര്യ-ചന്ദ്ര സംഗമം; ഇവർക്ക് തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
8
Surya Chandra Gochar
Karwa Chauth 2025: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കർവാ ചൗത്തിൽ സൂര്യ-ചന്ദ്ര സംഗമം; ഇവർക്ക് തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1360 രൂപ
8
Gold rate
Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1360 രൂപ
Kerala Lottery Result 09 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result 09 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result 10 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala Lottery Result 10 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Crime News: തിരുവനന്തപുരത്ത് വയോധികനെ സഹോദരിയുടെ മകൻ അടിച്ചുകൊന്നു; പ്രതി പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: മണ്ണന്തലയിൽ വയോധികനെ സഹോദരിയുടെ മകൻ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ചുകൊന്നു. പുത്തൻവീട്ടിൽ സുധാകരനാണ് സഹോദരിയുടെ മകൻ രാജേഷിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണ സമയത്ത് രാജേഷ് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. രാവിലെ 5.30ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. 

Add Zee News as a Preferred Source

സുധാകരന്റെ സഹോദരി വിനോദിനി അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ കർമ്മങ്ങളും ചടങ്ങുകളും വീട്ടിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. ചടങ്ങിന് ശേഷം മദ്യലഹരിയിലായ രാജേഷ് ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെ സുധാകരനുമായി വാക്കുതർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു. തർക്കത്തിനിടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സുധാകരനെ അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രതി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newsMurder Caseക്രൈം ന്യൂസ്കൊലപാതകംതിരുവനന്തപുരം

Trending News