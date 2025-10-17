English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Amoebic meningoencephalitis: തിരുവനന്തപുരത്ത് വയോധികക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Amoebic meningoencephalitis: തിരുവനന്തപുരത്ത് വയോധികക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു

 തലസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പോത്തൻകോട് വാവറ അമ്പല സ്വദേശിനിയായ വയോധികക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.. കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധനക്കായ് അയക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 17, 2025, 06:37 PM IST
  • പോത്തൻകോട് വാവറ അമ്പല സ്വദേശിനിയായ വയോധികക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
  • രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരെ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ തീവ്ര പരിചരണ വാർഡിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
  • കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധനക്കായ് അയക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Read Also

  1. Amoebic infection: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം; മലപ്പുറത്ത് അഞ്ചുവയസുകാരിയുടെ ആരോ​ഗ്യനില ​ഗുരുതരം

Trending Photos

Kuber Dev Fav Zodiacs: കുബേരന് പ്രിയം ഇവരോട് നൽകും അപാര സമ്പത്തും പുരോഗതിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
7
Lod Kubera
Kuber Dev Fav Zodiacs: കുബേരന് പ്രിയം ഇവരോട് നൽകും അപാര സമ്പത്തും പുരോഗതിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Prithviraj Sukumaran Birthday: എല്ലാം ഹിറ്റ്! ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലെ പൃഥ്വി ഇഫക്ട്
5
Actor Prithviraj Sukumaran
Prithviraj Sukumaran Birthday: എല്ലാം ഹിറ്റ്! ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലെ പൃഥ്വി ഇഫക്ട്
Ranji Trophy: കിടിലൻ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി, സഞ്ജുവിൻ്റെ തണലിൽ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറി കേരളം
5
Renji Tophy
Ranji Trophy: കിടിലൻ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി, സഞ്ജുവിൻ്റെ തണലിൽ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറി കേരളം
Surya Gochar 2025: സൂര്യന്‍ തുലാം രാശിയില്‍, വരുന്ന ഒരു മാസം ഈ രാശിക്കാ‍ർ സൂക്ഷിക്കണം; ഭാ​ഗ്യം തീരെയില്ല!
6
surya gochar 2025
Surya Gochar 2025: സൂര്യന്‍ തുലാം രാശിയില്‍, വരുന്ന ഒരു മാസം ഈ രാശിക്കാ‍ർ സൂക്ഷിക്കണം; ഭാ​ഗ്യം തീരെയില്ല!
Amoebic meningoencephalitis: തിരുവനന്തപുരത്ത് വയോധികക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പോത്തൻകോട് വാവറ അമ്പല സ്വദേശിനിയായ വയോധികക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പനി വന്നതിനെ തുടർന്ന് പോത്തൻകോട് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇവരെ, രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരെ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ തീവ്ര പരിചരണ വാർഡിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 
ശരീരത്തിലെ നീരും, പനിയും കുറയാത്തിനാൽ പോത്തൻകോട് ആശുപത്രി ഐസിയു വിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതോടെ എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് വൃക്കകൾ തകരാറിലാകുകയും മൂന്ന് തവണ ഡയാലിസിസ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. രക്തം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധനക്കായ് അയക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Amoebic meningoencephalitisThiruvanathapuramKerala

Trending News