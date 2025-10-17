Amoebic meningoencephalitis: തിരുവനന്തപുരത്ത് വയോധികക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പോത്തൻകോട് വാവറ അമ്പല സ്വദേശിനിയായ വയോധികക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പനി വന്നതിനെ തുടർന്ന് പോത്തൻകോട് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇവരെ, രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരെ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ തീവ്ര പരിചരണ വാർഡിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ശരീരത്തിലെ നീരും, പനിയും കുറയാത്തിനാൽ പോത്തൻകോട് ആശുപത്രി ഐസിയു വിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതോടെ എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് വൃക്കകൾ തകരാറിലാകുകയും മൂന്ന് തവണ ഡയാലിസിസ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. രക്തം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധനക്കായ് അയക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
