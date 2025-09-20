English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Fake Bomb Threat: ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി; ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണ

ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഐഇഡികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി സന്ദേശം വന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 20, 2025, 06:14 PM IST
  • നടൻ എസ് വി ശേഖറിന്റെ വീട്ടിലും ബോംബ് വെച്ചതായി സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു.
  • മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ബോംബ് പൊട്ടുമെന്നും സന്ദേശത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

Fake Bomb Threat: ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി; ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണ

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇമെയിലിലാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം വന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ ഭീഷണി സന്ദേശം വരുന്നത്. 

ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഐഇഡികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തമിഴ്നാട് പൊലീസാണ് ബോംബ് വയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്നുമാണ് സന്ദേശത്തിലുള്ളത്. നടൻ എസ് വി ശേഖറിന്റെ വീട്ടിലും ബോംബ് വെച്ചതായി സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ബോംബ് പൊട്ടുമെന്നും സന്ദേശത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

Also Read: Amoebic Encephalitis: ജാഗ്രതയോടെ കേരളം; ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം, രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 13കാരന്

ഭീഷണി സന്ദേശത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസും ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണിയാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പൊലീസുള്ളത്. പൊലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപകമാക്കിയെങ്കിലും വ്യാജ ഭീഷണികൾക്ക് പിന്നിലെ ഉറവിടം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം സെപ്തംബർ 13ന് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Attukal Devi TempleBomb threatFake bomb threatആറ്റുകാൽ ദേവി ക്ഷേത്രംവ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി

