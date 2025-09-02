English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Murder Case: മകന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ് ഹൃദ്രോ​ഗിയായ അച്ഛൻ മരിച്ചു; ക്രൂരമർദ്ദനം കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന്

Crime News: വഞ്ചിക്കുഴി മാർത്തോമാ പള്ളിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന രീവന്ദ്രൻ (60) ആണ് മകൻ നിഷാദിന്റെ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 2, 2025, 12:08 PM IST
  • കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് നിഷാദ് പിതാവിനെ മർദ്ദിച്ചതെന്നാണ് വിവരം
  • നിഷാദ് പിതാവിനെ മർദ്ദിക്കുകയും പിന്നീട് ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കുകയുമായിരുന്നു

Murder Case: മകന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ് ഹൃദ്രോ​ഗിയായ അച്ഛൻ മരിച്ചു; ക്രൂരമർദ്ദനം കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: മകന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ് ഹൃദ്രോ​ഗിയായ പിതാവ് മരിച്ചു. തിരുവന്തപുരം കുറ്റിച്ചൽ ​ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചപ്പാത്ത് വഞ്ചിക്കുഴിയിലാണ് സംഭവം. വഞ്ചിക്കുഴി മാർത്തോമാ പള്ളിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന രീവന്ദ്രൻ (60) ആണ് മകൻ നിഷാദിന്റെ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

സംഭവത്തിൽ നിഷാദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നെയ്യാർ ഡാം പോലീസാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് നിഷാദ് പിതാവിനെ മർദ്ദിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്.

ALSO READ: മകൻ്റെ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സിപിഐഎം നേതാവ് മരിച്ചു

നിഷാദ് പിതാവിനെ മർദ്ദിക്കുകയും പിന്നീട് ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കുകയുമായിരുന്നു. മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് അവശനായ രവീന്ദ്രനെ ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു. ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് നിഷാദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Murder CaseCrime newsകൊലപാതകംമർദ്ദനം

