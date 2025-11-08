M R Reghuchandrabal Passed away: മുൻ മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന എം ആർ രഘുചന്ദ്രബാൽ അന്തരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: മുൻ എക്സൈസ് മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന എം ആർ രഘുചന്ദ്രബാൽ അന്തരിച്ചു. 75 വയസായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.
രണ്ട് തവണ നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം വിദ്യാര്ത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയാണ് പൊതുപ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചത്. 1980 ൽ കോവളത്ത് നിന്നും 1991 ൽ പാറശ്ശാലയില് നിന്നുമാണ് എം ആർ രഘുചന്ദ്രബാൽ നിയമസഭയിലെത്തിയത്. നാലാം കരുണാകര സര്ക്കാരിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ എം ആർ രഘുചന്ദ്രബാൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു.
എക്സൈസ് മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഗാര്ഡുകളുടെ കാക്കിയിട്ട് കള്ളവാറ്റുകാരെ തേടി കാടുകയറി പരിശോധനകള് നടത്തിയും ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിനൊപ്പം കലാപ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്ന എം ആർ രഘുചന്ദ്രബാൽ നാടകങ്ങള് എഴുതുകയും അഭിനയിക്കുകയും ഗാനങ്ങള് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
