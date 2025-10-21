English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Thiruvananthapuram Crime: ഡിജെ പാർട്ടിക്കിടെ കൂട്ടത്തല്ല്; ഏറ്റുമുട്ടിയവരിൽ ലഹരി-കൊലപാതക കേസ് പ്രതികളും

Thiruvananthapuram Crime: ഡിജെ പാർട്ടിക്കിടെ കൂട്ടത്തല്ല്; ഏറ്റുമുട്ടിയവരിൽ ലഹരി-കൊലപാതക കേസ് പ്രതികളും

ഹോട്ടലിൽ ഡിജെ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഹാളില്‍ സിസിടിവി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒപ്പം സംഘാടകരുടെ വിവരങ്ങളും പോലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നില്ല.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 21, 2025, 02:30 PM IST
  • ഹോട്ടലില്‍ നടന്ന ഡിജെ പാര്‍ട്ടിക്കിടെ കൂട്ടത്തല്ല്
  • പാര്‍ട്ടിക്കിടെ രണ്ടു സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് തമ്മിലടിക്കുകയായിരുന്നു

Thiruvananthapuram Crime: ഡിജെ പാർട്ടിക്കിടെ കൂട്ടത്തല്ല്; ഏറ്റുമുട്ടിയവരിൽ ലഹരി-കൊലപാതക കേസ് പ്രതികളും

തിരുവനന്തപുരം: ഹോട്ടലില്‍ നടന്ന ഡിജെ പാര്‍ട്ടിക്കിടെ കൂട്ടത്തല്ല്. പാര്‍ട്ടിക്കിടെ രണ്ടു സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് തമ്മിലടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  പാർട്ടിയിൽ ലഹരി കേസിലെയും കൊലപാതക കേസിലെയും പ്രതികളടക്കം പങ്കെടുത്തിരുന്നതായാണ് വിവരം. 

Also Read: കൊല്ലത്ത് മരുതിമലയിൽ നിന്ന് താഴേക്കു ചാടിയ രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും മരിച്ചു

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം പാളയത്തെ സൗത്ത് പാര്‍ക്ക് ഹോട്ടലിന് പോലീസ് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അടിപിടിയില്‍ ആരും പരാതി നല്‍കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പോലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  പാളയത്തെ ഹോട്ടലിലും പിന്നാലെ റോഡിലും ചേരിതിരിഞ്ഞ് അടി നടന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. പോലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുക റോഡില്‍ നടന്ന തല്ലിനാണ്. ഡിജെ പാര്‍ട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തല്ലുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് ഹോട്ടലിനോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

ഹോട്ടലിൽ ഡിജെ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഹാളില്‍ സിസിടിവി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒപ്പം സംഘാടകരുടെ വിവരങ്ങളും പോലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നില്ല.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

