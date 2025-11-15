English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Gold Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ സ്വർണ്ണ വേട്ട; നാല് കോടിയുടെ സ്വർണ്ണം ട്രെയ്നിൽ നിന്നും പിടികൂടി

Gold Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ സ്വർണ്ണ വേട്ട; നാല് കോടിയുടെ സ്വർണ്ണം ട്രെയ്നിൽ നിന്നും പിടികൂടി

കന്യകുമാരി-ബാംഗ്ലൂർ ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നും നാല് കോടിയോളം വില വരുന്ന സ്വർണ്ണം പിടികൂടി. ഡാൻസെഫ്, ഇൻ്റലിജൻസ് സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധനയിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 15, 2025, 01:34 PM IST
  • കന്യകുമാരി-ബാംഗ്ലൂർ ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നും നാല് കോടിയോളം വില വരുന്ന സ്വർണ്ണം പിടികൂടി.
  • ഡാൻസെഫ്, ഇൻ്റലിജൻസ് സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധനയിലാണ് കണ്ടെത്തൽ.

Read Also

  1. Gold Smuggling Case;മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായി ദീര്‍ഘകാല ബന്ധം;സ്വപ്നയുടെ മൊഴി കസ്റ്റംസിന്!

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 14 November 2025: സുവർണ കേരളത്തിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 14 November 2025: സുവർണ കേരളത്തിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Nov 14 Love Horoscope: സ്നേഹത്തിനും സമയത്തിനും വേണ്ടി ഒരിക്കലും യാചിക്കരുത്, ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Nov 14 Love Horoscope: സ്നേഹത്തിനും സമയത്തിനും വേണ്ടി ഒരിക്കലും യാചിക്കരുത്, ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി അറിയാം
Nov 15 Love Astrology: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ...ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി ഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Nov 15 Love Astrology: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ...ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി ഫലം അറിയാം
Shani And Budh Margi 2025: ശനിയും ബുധനും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് മേൽ പണമഴ!
5
Shani Margi 2025
Shani And Budh Margi 2025: ശനിയും ബുധനും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് മേൽ പണമഴ!
Gold Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ സ്വർണ്ണ വേട്ട; നാല് കോടിയുടെ സ്വർണ്ണം ട്രെയ്നിൽ നിന്നും പിടികൂടി

തിരുവനന്തപുരം: കന്യകുമാരി-ബാംഗ്ലൂർ ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നും നാല് കോടിയോളം വില വരുന്ന സ്വർണ്ണം പിടികൂടി. ഡാൻസെഫ്, ഇൻ്റലിജൻസ് സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധനയിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. ട്രെയിനിൽ സ്വർണ്ണവുമായി എത്തിയ ആളിൽ അസൌഭാവികത തോന്നിയതിനെ തുടർന്നാണ് ബാഗ് പരിശോധിച്ചത്. തുടർന്ന് തമ്പാനൂരിൽ വെച്ച് സ്വർണ്ണവും, കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ആളെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. 

Add Zee News as a Preferred Source

സ്വർണ്ണം കൊണ്ടുവന്ന ആളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത്, അയാളുടെ ബോംബെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ജുവലറിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നാഗർകോവിലിലുണ്ട്. അവിടേക്ക് സ്വർണ്ണ കട്ടകൾ എത്തിച്ച് പണി കഴിപ്പിച്ച ശേഷം, പല ജുവലറിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സ്വർണ്ണമാണിതെന്നാണ്. എന്നാൽ മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലത്തതിനാൽ, ദുരൂഹത ഉള്ളതായി പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

ThiruvananthapuramGold seized

Trending News