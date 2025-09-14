English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Thiruvananthapuram Crime News: പാലോട് ചെറുമകൻ മുത്തശ്ശനെ കുത്തിക്കൊന്നു; പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽ

മദ്യപിച്ചെത്തിയ സന്ദീപ് രാജേന്ദ്രനുമായി വഴക്കിടുകയും പിന്നീട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുകയായിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 14, 2025, 08:54 PM IST
  • ഇടിഞ്ഞാർ സ്വദേശി രാജേന്ദ്രൻ കാണിയാണ് മരിച്ചത്.
  • കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് കൊലപാതകമെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം: പാലോട് ഇടിഞ്ഞാറിൽ മുത്തശ്ശനെ ചെറുമകൻ കുത്തികൊന്നു. പാലോട് സ്വദേശി സന്ദീപിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇടിഞ്ഞാർ സ്വദേശി രാജേന്ദ്രൻ കാണിയാണ് മരിച്ചത്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് കൊലപാതകമെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ആക്രമണം നടന്ന സമയത്ത് സന്ദീപ് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു.

മൃതദേഹം പാലോട് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. സന്ദീപിന്റെ അമ്മുമ്മയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവാണ് രാജേന്ദ്രൻ കാണി. ഒരു വർഷമായി സന്ദീപ് രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന വഴക്കിടുമായിരുന്നു.

Also Read: Amoebic Meningoencephalitis: തിരുവനന്തപുരത്തെ 17കാരൻ സ്വിമ്മിം​ഗ് പൂളിലിറങ്ങിയത് ഓ​ഗസ്റ്റ് 16ന്; മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറിയത് രോ​ഗകാരണമെന്ന് റിപ്പോർ‌ട്ട്

തുടർന്ന് രാജേന്ദ്രൻ ഇടിഞ്ഞാറിൽ ഒരു കടയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു. ഇന്നും മദ്യപിച്ചെത്തി സന്ദീപ് രാജേന്ദ്രനുമായി വഴക്കിട്ടു. തുടർന്ന് കൈയിൽ കരുതിയ കത്തി എടുത്ത് കുത്തുകയായിരുന്നു. പാലോട് സ്റ്റേഷനിലെ റൗഡി ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളാണ് സന്ദീപ്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newscrime news malayalamMurder Casethiruvananthapuram newsക്രൈം ന്യൂസ്

