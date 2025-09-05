English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Crime News: കടയ്ക്കാവൂരിൽ ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

കായിക്കര സ്വദേശി അനു ആണ് രണ്ടാം ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പിടിയിലായത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 5, 2025, 09:04 AM IST
  • ആക്രമണത്തിൽ യുവതിയുടെ വലത് കൈപ്പത്തി അറ്റുപോയിരുന്നു.
  • ഇടതു കൈവിരലുകളും മുറിഞ്ഞു ഇരു കാലുകളിലും ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുമുണ്ട്.

Read Also

  1. Stray Dog Attack: പത്തനംതിട്ടയിൽ തെരുവ് നായ ആക്രമണം; 11 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

Trending Photos

Dhanalekshmi DL- 16 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Dhanalekshmi DL- 16 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Gold price Today 3 September 2025: റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് കുതിപ്പ്; സ്വർണവില 78,000ന് മുകളിൽ
7
Gold price today
Gold price Today 3 September 2025: റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് കുതിപ്പ്; സ്വർണവില 78,000ന് മുകളിൽ
Gold price Today 4 September 2025: നേരിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold price Today 4 September 2025: നേരിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Karunya Plus KN-588 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Karunya Plus KN-588 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Crime News: കടയ്ക്കാവൂരിൽ ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: കടയ്ക്കാവൂരിൽ ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ. കായിക്കര സ്വദേശി അനു ആണ് പിടിയിലായത്. കടക്കാവൂർ പൊലീസ് ആണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് പ്രതിയുടെ ഭാര്യ പിണങ്ങി മാറി താമസിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ പ്രതി ഭാര്യയെ വെട്ടുകത്തി ഉപയോ​ഗിച്ച് തലയിലും കയ്യിലും വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ആക്രമണത്തിൽ യുവതിയുടെ വലത് കൈപ്പത്തി അറ്റുപോയിരുന്നു. ഇടതു കൈവിരലുകളും മുറിഞ്ഞു ഇരു കാലുകളിലും ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുമുണ്ട്. അനുവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതി ചികിത്സയിലാണ്. പ്രതിയുടെ രണ്ടാം ഭാര്യക്കാണ് ആക്രമണമേറ്റത്. നിയമപരമായി ഇവർ വിവാഹിതരായിട്ടില്ല. ആദ്യ ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കല്ലമ്പലം പൊലീസ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newscrime news malayalamക്രൈം ന്യൂസ്അറസ്റ്റ്

Trending News