  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Travancore Devaswom Board: കെ ജയകുമാർ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ്; സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി

Travancore Devaswom Board: കെ ജയകുമാർ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ്; സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി

Travancore Devaswom Board President: മുൻ മന്ത്രി കെ രാജു ദേവസ്വം ബോർഡ് അം​ഗം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 10, 2025, 03:15 PM IST
  • വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം: കെ ജയകുമാറിനെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ. മുൻ മന്ത്രിയും സിപിഐ നേതാവുമായ കെ രാജുവിനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അം​ഗമാക്കിയതായും സർക്കാർ ഉത്തരവ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Travancore Devaswom BoardK jayakumarDevaswom board presidentതിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്

Trending News