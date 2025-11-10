Travancore Devaswom Board: കെ ജയകുമാർ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ്; സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി

തിരുവനന്തപുരം: കെ ജയകുമാറിനെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ. മുൻ മന്ത്രിയും സിപിഐ നേതാവുമായ കെ രാജുവിനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗമാക്കിയതായും സർക്കാർ ഉത്തരവ്.
Travancore Devaswom Board President: മുൻ മന്ത്രി കെ രാജു ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം.
തിരുവനന്തപുരം: കെ ജയകുമാറിനെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ. മുൻ മന്ത്രിയും സിപിഐ നേതാവുമായ കെ രാജുവിനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗമാക്കിയതായും സർക്കാർ ഉത്തരവ്.