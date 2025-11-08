K Jayakumar: കെ. ജയകുമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയേക്കും; അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: കെ. ജയകുമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയേക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടായേക്കാം. തീരുമാനം സിപിഐഎം സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന്റേതാണ്.
Also Read: ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി; മലപ്പുറത്തെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ പന്നിമാംസ വിൽപ്പന നിരോധിച്ചു, പ്രദേശത്ത് കർശന നിയന്ത്രണം
മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ ജയകുമാറിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്.ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിരോധത്തിലായ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ഇന്നലെ ചേർന്ന സംസ്ഥാന സിപിഐഎം സെക്രട്ടേറിയേറ്റിൽ അഞ്ച് പേരുകളാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ പരിഗണന ലഭിച്ചത് ജയകുമാറിനായിരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയും ജയകുമാറിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകിയത്. ദീർഘകാലം ശബരിമല ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ജയകുമാർ, രണ്ട് തവണ സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ പദവിയും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായും ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
Also Read: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം
ഈ നീക്കം സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ നഷ്ടമായ പ്രതിച്ഛായ പൊതു സ്വീകാര്യനായ കെ ജയകുമാറിലൂടെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇന്ന് ഉത്തരവിറങ്ങിയാൽ ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് അദ്ദേഹം ചുമതലയേൽക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്വർണപ്പാളി വിവാദമടക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പി എസ് പ്രശാന്ത് അടക്കമുള്ള നിലവിലെ ഭരണസമിതിക്ക് തുടർഭരണം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും സർക്കാർ നേരത്തെ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.