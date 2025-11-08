English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • K Jayakumar: കെ. ജയകുമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയേക്കും; അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ന്

K Jayakumar: കെ. ജയകുമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയേക്കും; അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ന്

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അടക്കമുള്ളവരുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് കെ. ജയകുമാറിന്റെ പേര് നിര്‍ദേശിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 8, 2025, 06:59 AM IST
  • കെ. ജയകുമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയേക്കും
  • ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടായേക്കാം
  • തീരുമാനം സിപിഐഎം സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന്റേതാണ്

K Jayakumar: കെ. ജയകുമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയേക്കും; അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: കെ. ജയകുമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയേക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ട്.  ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടായേക്കാം. തീരുമാനം സിപിഐഎം സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന്റേതാണ്.  

മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ ജയകുമാറിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്.ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിരോധത്തിലായ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ഇന്നലെ ചേർന്ന സംസ്ഥാന സിപിഐഎം സെക്രട്ടേറിയേറ്റിൽ അഞ്ച് പേരുകളാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ പരിഗണന ലഭിച്ചത് ജയകുമാറിനായിരുന്നു. 

മുഖ്യമന്ത്രിയും ജയകുമാറിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകിയത്. ദീർഘകാലം ശബരിമല ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്‌ ജയകുമാർ, രണ്ട് തവണ സ്‌പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ പദവിയും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായും ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

ഈ നീക്കം സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ നഷ്ടമായ പ്രതിച്ഛായ പൊതു സ്വീകാര്യനായ കെ ജയകുമാറിലൂടെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇന്ന് ഉത്തരവിറങ്ങിയാൽ ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് അദ്ദേഹം ചുമതലയേൽക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്വർണപ്പാളി വിവാദമടക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പി എസ് പ്രശാന്ത് അടക്കമുള്ള നിലവിലെ ഭരണസമിതിക്ക് തുടർഭരണം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും സർക്കാർ നേരത്തെ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

K jayakumarK Jayakumar IAsTravancore Devaswom Board PresidentSabarimala ScamSabarimala Gold Scam

