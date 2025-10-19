English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Kazhakkoottam rape Attempt Case: കഴക്കൂട്ടത്ത് ഐടി ജീവനക്കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസ്: പ്രതി മധുരയില്‍ പിടിയില്‍

Kazhakkoottam rape Attempt Case: കഴക്കൂട്ടത്ത് ഐടി ജീവനക്കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസ്: പ്രതി മധുരയില്‍ പിടിയില്‍

യുവതി താമസിച്ചിരുന്ന കഴക്കൂട്ടത്തെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു പ്രതി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 19, 2025, 01:50 PM IST
  • തമിഴ്നാട് മധുരയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
  • തമിഴ്നാട് സ്വ​ദേശിയായ ഇയാൾ ലോറി ഡ്രൈവറാണ്.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വര്‍ണവും പണവും പിടിച്ചെടുത്തു

Trending Photos

Shani Guru Gochar: 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ അഭിവൃദ്ധി
7
Shani Guru yuti
Shani Guru Gochar: 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ അഭിവൃദ്ധി
Today&#039;s Horoscope: കുംഭം രാശിക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം, മിഥുനം രാശിക്ക് വെല്ലുവിളികളേറെ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: കുംഭം രാശിക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം, മിഥുനം രാശിക്ക് വെല്ലുവിളികളേറെ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Anti Aging Remedies: യുവത്വം നിറഞ്ഞ ചർമ്മമാണോ ലക്ഷ്യം? എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ
6
Anti Aging Remedy
Anti Aging Remedies: യുവത്വം നിറഞ്ഞ ചർമ്മമാണോ ലക്ഷ്യം? എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ
Kazhakkoottam rape Attempt Case: കഴക്കൂട്ടത്ത് ഐടി ജീവനക്കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസ്: പ്രതി മധുരയില്‍ പിടിയില്‍

തിരുവനന്തപുരം: കഴക്കൂട്ടത്ത് ഹോസ്റ്റലില്‍ കയറി ഐടി ജീവനക്കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. തമിഴ്നാട് മധുരയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. തമിഴ്നാട് സ്വ​ദേശിയായ ഇയാൾ ലോറി ഡ്രൈവറാണ്. പ്രതിയുടെ പേരോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ പൊലീസ് പുറുത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇയാളെ കഴക്കൂട്ടത്ത് എത്തിക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. കഴക്കൂട്ടത്തെ ഹോസ്റ്റല്‍ മുറിയില്‍ അതിക്രമിച്ചുകയറിയ പ്രതി ഐടി ജീവനക്കാരിയായ യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതി ഹോസ്റ്റല്‍മുറിയില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി തന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് യുവതി പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

Also Read: Crime News: മഞ്ചേരിയില്‍ യുവാവിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; പ്രതി പിടിയിൽ

ഹോസ്റ്റലിന്റെ വാതില്‍ തള്ളിത്തുറന്ന് പ്രതി അകത്തുകയറിയപ്പോൾ യുവതി ഞെട്ടിയുണരുകയും ബഹളം വയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതോടെ അക്രമി ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് യുവതി കഴക്കൂട്ടം പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ മധുരയില്‍ നിന്ന് പിടികൂടിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newsRape caseRape Attempt Caseക്രൈംപീഡന ശ്രമം

Trending News