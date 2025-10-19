Kazhakkoottam rape Attempt Case: കഴക്കൂട്ടത്ത് ഐടി ജീവനക്കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസ്: പ്രതി മധുരയില്‍ പിടിയില്‍

തിരുവനന്തപുരം: കഴക്കൂട്ടത്ത് ഹോസ്റ്റലില് കയറി ഐടി ജീവനക്കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. തമിഴ്നാട് മധുരയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഇയാൾ ലോറി ഡ്രൈവറാണ്. പ്രതിയുടെ പേരോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ പൊലീസ് പുറുത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇയാളെ കഴക്കൂട്ടത്ത് എത്തിക്കും.
ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. കഴക്കൂട്ടത്തെ ഹോസ്റ്റല് മുറിയില് അതിക്രമിച്ചുകയറിയ പ്രതി ഐടി ജീവനക്കാരിയായ യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതി ഹോസ്റ്റല്മുറിയില് അതിക്രമിച്ചു കയറി തന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് യുവതി പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
Crime News: മഞ്ചേരിയില് യുവാവിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; പ്രതി പിടിയിൽ
ഹോസ്റ്റലിന്റെ വാതില് തള്ളിത്തുറന്ന് പ്രതി അകത്തുകയറിയപ്പോൾ യുവതി ഞെട്ടിയുണരുകയും ബഹളം വയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതോടെ അക്രമി ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് യുവതി കഴക്കൂട്ടം പോലീസില് പരാതി നല്കുകയായിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ മധുരയില് നിന്ന് പിടികൂടിയത്.
