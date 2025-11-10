English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Kerala Local Body Election 2025: ഭരണം നിലനിർത്താൻ എൽഡിഎഫ്; തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രമുഖർ സ്ഥാനാർഥികൾ, 93 സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Thiruvananthapuram Corporation LDF Candidate List: പ്രമുഖരെ അണിനിരത്തിയാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 10, 2025, 05:02 PM IST
  • സിപിഎം 70 സീറ്റുകളിലും സിപിഐ 17 സീറ്റുകളിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്
  • സഖ്യകക്ഷികളായ ജനതാദൾ എസിന് രണ്ട് സീറ്റും കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എമ്മിന് മൂന്ന് സീറ്റും ആർജെഡിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുമാണ് ഉള്ളത്

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് 93 സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് എൽഡിഎഫ്. കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം നിലനിർത്താൻ ശക്തമായ മുന്നൊരുക്കവുമായാണ് ഇടതുമുന്നണി എത്തുന്നത്. പ്രമുഖരെ അണിനിരത്തിയാണ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എൽഡിഎഫ് 93 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 8 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. സിപിഎം 70 സീറ്റുകളിലും സിപിഐ 17 സീറ്റുകളിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. സഖ്യകക്ഷികളായ ജനതാദൾ എസിന് രണ്ട് സീറ്റും കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എമ്മിന് മൂന്ന് സീറ്റും ആർജെഡിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുമാണ് ഉള്ളത്.

ബാക്കിയുള്ള ഇടതുമുന്നണി ഘടകകക്ഷികൾ ഓരോ സീറ്റിൽ വീതം മത്സരിക്കും. പേട്ടയിൽ എസ് പി ദീപക്, കുന്നുകുഴിയിൽ ഐപി ബിനു, വഴുതക്കാട് രാഖി രവി എന്നിവരാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ. ​ജ​ഗതി വാർഡിൽ പൂജപ്പുര രാധാകൃഷ്ണനാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. മൂന്ന് ഏരിയാ സെക്രട്ടറിമാരും കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു.

