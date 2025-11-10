തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് 93 സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് എൽഡിഎഫ്. കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം നിലനിർത്താൻ ശക്തമായ മുന്നൊരുക്കവുമായാണ് ഇടതുമുന്നണി എത്തുന്നത്. പ്രമുഖരെ അണിനിരത്തിയാണ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എൽഡിഎഫ് 93 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 8 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. സിപിഎം 70 സീറ്റുകളിലും സിപിഐ 17 സീറ്റുകളിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. സഖ്യകക്ഷികളായ ജനതാദൾ എസിന് രണ്ട് സീറ്റും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് മൂന്ന് സീറ്റും ആർജെഡിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുമാണ് ഉള്ളത്.
ബാക്കിയുള്ള ഇടതുമുന്നണി ഘടകകക്ഷികൾ ഓരോ സീറ്റിൽ വീതം മത്സരിക്കും. പേട്ടയിൽ എസ് പി ദീപക്, കുന്നുകുഴിയിൽ ഐപി ബിനു, വഴുതക്കാട് രാഖി രവി എന്നിവരാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ. ജഗതി വാർഡിൽ പൂജപ്പുര രാധാകൃഷ്ണനാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. മൂന്ന് ഏരിയാ സെക്രട്ടറിമാരും കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു.
