Mannanthala Accident: മണ്ണന്തല മരുതൂറിൽ KSRTC ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: മണ്ണന്തല മരുതൂറിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. പരിക്കേറ്റവരെ തിരുവനന്തപുര മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും വെമ്പായത്തേക്ക് പോകുന്ന എംസി റോഡിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം പൂർണമായും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി വഴി തിരിച്ചു വിടുകയാണ്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടു ഡ്രൈവർമാരും അരമണിക്കൂറോളം കുടുങ്ങിപ്പോയി.
അപകടത്തിൽ 12 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ലോറി ഡ്രൈവറുടെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ആരുടെയും പരിക്ക് അത്ര ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്. രണ്ട് ഡ്രൈവർമാരെയും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഇവർക്ക് കാലിന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
വാഹനങ്ങൾ അപകട സ്ഥലത്തു നിന്നും മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. നിയന്ത്രണംവിട്ട ലോറി ബസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയാൻ അപകടം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
