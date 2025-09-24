English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mannanthala Accident: മണ്ണന്തല മരുതൂറിൽ KSRTC ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Mannanthala Accident Updates: നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി ബസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയതാണ്  അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 24, 2025, 08:35 AM IST
  • മണ്ണന്തല മരുതൂറിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
  • പരിക്കേറ്റവരെ തിരുവനന്തപുര മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. Road Accident: ട്രാവലര്‍ താഴ്ചയിലേയ്ക്ക് മറിഞ്ഞ് IIT വിദ്യാർഥികളടക്കം 10 പേർ മരിച്ചു, അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

Trending Photos

Kerala Gold Price Today: റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 920 രൂപ!
8
Gold rate
Kerala Gold Price Today: റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 920 രൂപ!
Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധന; നിരക്കറിയാം
5
Gold rate
Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധന; നിരക്കറിയാം
Kerala Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര!
7
Gold price today
Kerala Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര!
7th Pay Commission: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ഒന്നല്ല ഡബിൾ ജാക്പോട്ട്, അറിയാം
16
8th Pay Commission
7th Pay Commission: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ഒന്നല്ല ഡബിൾ ജാക്പോട്ട്, അറിയാം
Mannanthala Accident: മണ്ണന്തല മരുതൂറിൽ KSRTC ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: മണ്ണന്തല മരുതൂറിൽ കെഎസ്ആർടിസി  ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. പരിക്കേറ്റവരെ തിരുവനന്തപുര മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ചേലക്കരയിലെ കൂട്ട ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിൽ ആറു വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

അപകടത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും വെമ്പായത്തേക്ക് പോകുന്ന എംസി റോഡിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം പൂർണമായും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി വഴി തിരിച്ചു വിടുകയാണ്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടു ഡ്രൈവർമാരും അരമണിക്കൂറോളം കുടുങ്ങിപ്പോയി.  

അപകടത്തിൽ 12 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ലോറി ഡ്രൈവറുടെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ആരുടെയും പരിക്ക് അത്ര ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്. രണ്ട് ഡ്രൈവർമാരെയും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഇവർക്ക് കാലിന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.  

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക വർദ്ധനവ്; മകരം രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക

വാഹനങ്ങൾ അപകട സ്ഥലത്തു നിന്നും മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. നിയന്ത്രണംവിട്ട ലോറി ബസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയാൻ അപകടം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

road accidentAccidentMannanthala AccidentMaruthur AccidentThiruvnanathapuram

Trending News