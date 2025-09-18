English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

പോക്സോ കേസിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര മാറനല്ലൂർ സ്വദേശികളായ ഷിർഷാദ്, സീത എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 18, 2025, 12:46 PM IST
Sexual Assault: 6 വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവും ഒത്താശ ചെയ്ത യുവതിയും അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീകാര്യത്ത് ആറു വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവും ഒത്താശ ചെയ്ത യുവതിയും അറസ്റ്റിൽ.

നെയ്യാറ്റിൻകര മാറനല്ലൂർ സ്വദേശികളായ ഷിർഷാദ്, സീത എന്നിവരെയാണ് പോക്സോ കേസിൽ ശ്രീകാര്യം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.  തൊട്ടടുത്ത അപ്പാർട്ടുമെൻ്റിലെ ആറുവയസ്സുകാരിയെ ആണ് ഷിർഷാദ് ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തത്.

ഈ അപ്പാർട്ടുമെൻ്റിലെ താമസക്കാരിയായ സീതയുടെ സുഹൃത്താണ് ഷിർഷാദ്.  അടുത്ത താമസക്കാരായതിനാൽ പരിചയമുള്ള കുട്ടി കളിക്കാനായി ഇവിടെയെത്തിയപ്പോഴാണ് ഷിർഷാദ് സ്നേഹം നടിച്ച് കുട്ടിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  .

ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ കുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ ശ്രീകാര്യം പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് CWC യിലെത്തിച്ച കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഒളിവിൽ പോയ ഇവരെ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ശ്രീകാര്യം പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

കുട്ടിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത ഷിർഷാദിന് ഒത്താശ ചെയ്തതിനാണ് സീതയേയും പ്രതി ചേർത്തത്. വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

