Crime News: വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് പരാതി; കാട്ടാക്കടയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയിൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. കാട്ടാക്കട പോലീസ് ആണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വെള്ളനാട് സ്വദേശി ബിജോയ് ബിയെ ആണ് പോക്സോ ആക്ട് പ്രകാരം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.
പെൺകുട്ടി പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ പ്രതി വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകുകയും, വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ വച്ചും പീഡനം നടന്നിരുന്നു. പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായതോടെ പ്രതി വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന് അതിജീവിത കാട്ടാക്കട പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാട്ടാക്കട പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാന്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.
