Crime News: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ; പിടിച്ചെടുത്തത് രണ്ടര കിലോയിലധികം കഞ്ചാവ്

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര കുന്നത്തുകാലിൽ രണ്ടര കിലോയിലധികം കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. പേയാട് സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണ് എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത്. ഒഡീഷയിൽ നിന്നും ഇയാൾ കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്നു എന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിഷ്ണു പിടിയിലാകുന്നത്.
ട്രെയിൻ മാർഗ്ഗം നാഗർകോവിൽ എത്തിയ വിഷ്ണു അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വെട്ടിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടയിൽ കുന്നത്തുകാൽ വണ്ടിത്തടത്തുനിന്നാണ് പിടിയിലാകുന്നത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 2.600 കിലോ കഞ്ചാവാണ് പിടിച്ചെടുത്തു. കൂടാതെ വിഷ്ണു സഞ്ചരിച്ച വാഹനവും എക്സൈസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അടിപിടി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് വിഷ്ണു.
Also Read: Pocso Case: കോട്ടയത്ത് പതിനേഴുകാരി പ്രസവിച്ചു, അമിതരക്തസ്രാവം മൂലം ചികിത്സയില്; പോലീസ് അന്വേഷണം
കർണാടക, ഒഡീഷ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് ചില്ലറ വില്പന സംഘങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് വിഷ്ണുവെന്ന് എക്സൈസ് പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.