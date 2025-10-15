English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Crime News: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ; പിടിച്ചെടുത്തത് രണ്ടര കിലോയിലധികം കഞ്ചാവ്

Crime News: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ; പിടിച്ചെടുത്തത് രണ്ടര കിലോയിലധികം കഞ്ചാവ്

പ്രതി സഞ്ചരിച്ച വാഹനവും എക്സൈസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 15, 2025, 04:03 PM IST
  • ട്രെയിൻ മാർഗ്ഗം നാഗർകോവിൽ എത്തിയ വിഷ്ണു അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വെട്ടിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടയിൽ കുന്നത്തുകാൽ വണ്ടിത്തടത്തുനിന്നാണ് പിടിയിലാകുന്നത്.
  • ഇയാളിൽ നിന്ന് 2.600 കിലോ കഞ്ചാവാണ് പിടിച്ചെടുത്തു

Read Also

  1. Shot Dead: പാലക്കാട് രണ്ടുപേര്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു; പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനമല്ലെന്ന് പോലീസ് നി​ഗമനം

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 15 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 15 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Neecha Bhanga Rajayoga: ദീപാവലി ദിനത്തിൽ പവർഫുൾ നീചഭംഗ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
7
Shukra Gochar
Neecha Bhanga Rajayoga: ദീപാവലി ദിനത്തിൽ പവർഫുൾ നീചഭംഗ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
Smoothie: വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട, സ്മൂത്തി കുടിച്ചാൽ മതി
6
Fruits
Smoothie: വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട, സ്മൂത്തി കുടിച്ചാൽ മതി
7th Pay Commission: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ 3 ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ബമ്പർ സമ്മാനം; DA വർധിച്ചു!
12
DA hike
7th Pay Commission: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ 3 ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ബമ്പർ സമ്മാനം; DA വർധിച്ചു!
Crime News: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ; പിടിച്ചെടുത്തത് രണ്ടര കിലോയിലധികം കഞ്ചാവ്

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര കുന്നത്തുകാലിൽ രണ്ടര കിലോയിലധികം കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. പേയാട് സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണ്  എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത്. ഒ‍ഡീഷയിൽ നിന്നും ഇയാൾ കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്നു എന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിഷ്ണു പിടിയിലാകുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ട്രെയിൻ മാർഗ്ഗം നാഗർകോവിൽ എത്തിയ വിഷ്ണു അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വെട്ടിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടയിൽ കുന്നത്തുകാൽ വണ്ടിത്തടത്തുനിന്നാണ് പിടിയിലാകുന്നത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 2.600 കിലോ കഞ്ചാവാണ് പിടിച്ചെടുത്തു. കൂടാതെ വിഷ്ണു സഞ്ചരിച്ച വാഹനവും എക്സൈസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അടിപിടി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് വിഷ്ണു.

Also Read: Pocso Case: കോട്ടയത്ത് പതിനേഴുകാരി പ്രസവിച്ചു, അമിതരക്തസ്രാവം മൂലം ചികിത്സയില്‍; പോലീസ് അന്വേഷണം

കർണാടക, ഒഡീഷ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് ചില്ലറ വില്പന സംഘങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് വിഷ്ണുവെന്ന് എക്സൈസ് പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Ganja seizedThiruvananthapuramCrime newsകഞ്ചാവ് പിടികൂടിതിരുവനന്തപുരം

Trending News