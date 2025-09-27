English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganja Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്നേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

ഒന്നേ കാൽ കിലോ കഞ്ചാവാണ് പ്രതിയിൽ നിന്നും ഡാൻസാഫ് സംഘം പിടികൂടിയത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 27, 2025, 06:25 PM IST
  • ഡാൻസാഫ് ടീം ആണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
  • പതിയനാട് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വച്ചാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Ganja Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്നേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്നേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. മുല്ലശ്ശേരി സ്വദേശി അഭിജിത്ത് (35) ആണ് പിടിയിലായത്. ഡാൻസാഫ് ടീം ആണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പതിയനാട് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വച്ചാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചെറിയ പൊതികളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. 

തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സുദർശൻ കെഎസ്ഐപിഎസിന് കിട്ടിയ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈഎസ്പി പ്രദീപിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നെടുമങ്ങാട് ഡാൻസ് ആഫ് ടീമിലെ എസ് ഐ ഓസ്റ്റിൻ ഡി ഡന്നിസൺ , എ എസ് ഐ മാരായ സതികുമാർ, അനൂപ്, എസ് സി പി ഓ മാരായ ഉമേഷ് ബാബു, രാജേഷ്, അനീഷ് കുമാർ, സിപിഒ അഖിൽ കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളെ നെടുമങ്ങാട് പോലീസിന്  കൈമാറി.

