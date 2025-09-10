Marijuana Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. പെരുങ്കടവിള തോപ്പിൽ സ്വദേശി അരുൺ രാജ് ആണ് പിടിയിലായത്. എക്സൈസ് സംഘമാണ് പിടികൂടിയത്. അടിപിടി വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാളെന്ന് എക്സൈസ് സംഘം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി റിമാൻഡിൽ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 21ന് ആയിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. കുന്നത്തുകാൽ ഭാഗത്ത് രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി എത്തിയ ആനന്ദിനെ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് അരുൺ രാജ് രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഇയാളുടെ വാഹനം എക്സൈസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു.
കേസിലെ പ്രതിയായ അരുൺ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതായി എക്സൈസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നു അറസ്റ്റ്. മാരായമുട്ടം, നെയ്യാറ്റിൻകര, ആര്യൻകോട് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി 25ൽ പരം കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് പിടിയിലായ അരുൺ രാജ് . ഇതിൽ വധശ്രമ കേസും ഉണ്ട്.
ബാംഗ്ലൂർ ഉൾപ്പെടെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവും ലഹരി മരുന്നും എത്തിച്ച് ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്കും ആവശ്യക്കാർക്കും എത്തിച്ചു നൽകുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് അരുൺ രാജെന്ന് എക്സൈസ് പറഞ്ഞു. കഞ്ചാവ് കടത്തിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് കേസ് എക്സൈസ് നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കിൾ പരിധിയിൽ ഉണ്ട്. പ്രതിയെ നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻ്റ് ചെയ്തു.
