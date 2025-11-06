English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Thiruvananthapuram
  • Medical Negligence: ആറ് ദിവസം ചികിത്സ കിട്ടാതെ രോ​ഗി മരിച്ചു? തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്കെതിരെ ​ഗുരുതര ആരോപണം

Medical Negligence: ആറ് ദിവസം ചികിത്സ കിട്ടാതെ രോ​ഗി മരിച്ചു? തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്കെതിരെ ​ഗുരുതര ആരോപണം

Trivandrum Medical College: ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഹൃദയാ​ഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് വേണു മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 6, 2025, 11:26 AM IST
  • മരിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് വേണു സുഹൃത്തിന് അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്ത് വന്നു
  • നായയെ നോക്കുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും നോക്കിയില്ലെന്ന് വേണു പറയുന്നു

Medical Negligence: ആറ് ദിവസം ചികിത്സ കിട്ടാതെ രോ​ഗി മരിച്ചു? തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്കെതിരെ ​ഗുരുതര ആരോപണം

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനാസ്ഥയിൽ രോ​ഗി മരിച്ചതായി പരാതി. കൊല്ലം പന്മന സ്വദേശി വേണുവാണ് മരിച്ചത്. അടിയന്തരമായി ആൻജിയോ​ഗ്രാമിന് നിർദേശിച്ചിട്ടും ആറ് ദിവസമായിട്ടും പരിശോധന നടത്തിയില്ല. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഹൃദയാ​ഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് വേണു മരിച്ചത്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്നു വേണു. മരിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് വേണു സുഹൃത്തിന് അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്ത് വന്നു. നായയെ നോക്കുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും നോക്കിയില്ലെന്ന് വേണു പറയുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

