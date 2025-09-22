Murder Case Accused: കൊലക്കേസ് പ്രതി എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: കൊലക്കേസ് പ്രതി എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ. എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറായ വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിയും നിലവിൽ പെരുമ്പഴുതൂർ താമസിക്കുന്ന സന്ദീപ് (22) ആണ് പിടിയിലായത്.
നെയ്യാറ്റിൻകര പ്രാവച്ചമ്പലത്ത് എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. നെയ്യാറ്റിൻകര എക്സൈസ് റേഞ്ച് സംഘം നടത്തിയ പട്രോളിങ്ങിനിടയിൽ ആയിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ഇയാളിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവും എംഡിഎയും കണ്ടെടുത്തു.
പ്രതി മൊത്ത വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് വാങ്ങി ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായി എക്സൈസ് പറഞ്ഞു. എക്സൈസ് ഇൻപെക്ടർ എകെ അജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, അന്യസംസ്ഥാന ക്യാമ്പുകളിലും ലഹരി മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിന്റെ ഉറവിടം എക്സൈസ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. വരുംദിവസം കൂടുതൽ അറസ്റ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
