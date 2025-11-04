Gangter Arrested: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട ജാങ്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനിൽ കുമാർ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ജാങ്കോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുപ്രസിദ്ധ ഗുണദാ അനിൽ കുമാർ പിടിയിൽ. കൊച്ചുവേളിയിലെ വിനായക നഗർ സ്വദേശിയാണ് ജാങ്കോ.
ഇയാൾ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. പെട്ട പോലീസാണ് അനിൽകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൊച്ചുവേളി വിനായക നഗറിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സുജാബിനെ ആക്രമിച്ച കേസിലാണ് പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
അനിൽകുമാറിന്റെ സഹോദരന്റെ പേരിലുള്ള വാടക വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സുജാബ് ഒഴിയാത്തതിനെ തുടർന്നുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണം. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം സുജാബ് താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിലെത്തിയ അനിൽ ഇയാളെ വെട്ടുകത്തി ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകായായിരുന്നു. ഈ കേസിലാണ് അനിൽ കുമാർ പോലീസ് പിടിയിലായത്.
ആന്ധ്രയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 8 കോടി രൂപയുടെ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടിച്ചെടുത്തു
മാൽക്കൻഗിരിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 60 കിലോയോളം വരുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടിച്ചെടുത്തു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഏകദേശം 8 കോടി രൂപ വില വരുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിലാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് മാൽക്കൻഗിരി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വിനോദ് പാട്ടീൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് അജ്ഞാത പ്രതികൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ഇവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ 8 മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പെട്രോളിങ്ങിനിടെ ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് എസ്സാര് ചൗക്കിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാനായി എത്തിയത്. പ്രതികൾ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം.
ഈ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. യൂണിഫോമിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പോലീസ് വാഹനത്തെയും കണ്ടതോടെ പ്രതിയായ 8 പേരും വാഹനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉടൻ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവർ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ ബൈക്കുകളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം അളവിൽ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് എസ്പി പറഞ്ഞു.
