English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Gangter Arrested: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട ജാങ്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനിൽ കുമാർ പിടിയിൽ

Gangter Arrested: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട ജാങ്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനിൽ കുമാർ പിടിയിൽ

ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ അനിൽകുമാറിന്റെ സഹോദരന്റെ പേരിലുള്ള വാടക വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സുജാബ്‌ ഒഴിയാത്തതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 4, 2025, 07:11 AM IST
  • ജാങ്കോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുപ്രസിദ്ധ ഗുണദാ അനിൽ കുമാർ പിടിയിൽ
  • കൊച്ചുവേളിയിലെ വിനായക നഗർ സ്വദേശിയാണ് ജാങ്കോ

Read Also

  1. Operation Cy Hunt: ഏജന്റിലൂടെ തട്ടിപ്പ് വീരനെ വലയിലാക്കി പൊലീസ്; സൈബർ തട്ടിപ്പിലെ ഇടനിലക്കാരിലൊരാൾ പിടിയിൽ

Trending Photos

Navapanchama Rajayoga: ചൊവ്വ-വരുണ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!
8
Mangal Gochar
Navapanchama Rajayoga: ചൊവ്വ-വരുണ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Venus Transit: ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിൽ: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യപ്പെരുമഴ, ജാക്ക്പോട്ട് അടിക്കും
6
Venus transit
Venus Transit: ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിൽ: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യപ്പെരുമഴ, ജാക്ക്പോട്ട് അടിക്കും
Gangter Arrested: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട ജാങ്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനിൽ കുമാർ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ജാങ്കോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുപ്രസിദ്ധ ഗുണദാ അനിൽ കുമാർ പിടിയിൽ. കൊച്ചുവേളിയിലെ വിനായക നഗർ സ്വദേശിയാണ് ജാങ്കോ.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: യുവതിയെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട സംഭവം: പ്രതിക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്

ഇയാൾ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. പെട്ട പോലീസാണ് അനിൽകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൊച്ചുവേളി വിനായക നഗറിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സുജാബിനെ ആക്രമിച്ച കേസിലാണ് പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 

അനിൽകുമാറിന്റെ സഹോദരന്റെ പേരിലുള്ള വാടക വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സുജാബ്‌ ഒഴിയാത്തതിനെ തുടർന്നുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണം. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം സുജാബ്‌ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിലെത്തിയ അനിൽ ഇയാളെ വെട്ടുകത്തി ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകായായിരുന്നു.  ഈ കേസിലാണ് അനിൽ കുമാർ പോലീസ് പിടിയിലായത്.      

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

ആന്ധ്രയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 8 കോടി രൂപയുടെ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടിച്ചെടുത്തു

മാൽക്കൻഗിരിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 60 കിലോയോളം വരുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടിച്ചെടുത്തു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഏകദേശം 8 കോടി രൂപ വില വരുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിലാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് മാൽക്കൻഗിരി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വിനോദ് പാട്ടീൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഈ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് അജ്ഞാത പ്രതികൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ഇവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ 8 മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.  പെട്രോളിങ്ങിനിടെ ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് എസ്സാര്‍ ചൗക്കിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാനായി എത്തിയത്. പ്രതികൾ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം. 

ഈ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. യൂണിഫോമിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പോലീസ് വാഹനത്തെയും കണ്ടതോടെ പ്രതിയായ 8 പേരും വാഹനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉടൻ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവർ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ ബൈക്കുകളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം അളവിൽ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ ഒഡീഷയിൽ നിന്ന്  പിടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് എസ്പി പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsArrestPoliceThiruvananthapuramKerala news

Trending News