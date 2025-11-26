English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bunty Chor: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോർ കസ്റ്റഡിയിൽ; കൈവശമുള്ളത് 100 രൂപയും ആളൂർ വക്കീലിൻ്റെ നമ്പറും

Bunty Chor: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോർ കസ്റ്റഡിയിൽ; കൈവശമുള്ളത് 100 രൂപയും ആളൂർ വക്കീലിൻ്റെ നമ്പറും

പേരൂർക്കട സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആളൂർ വക്കീലിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ബണ്ടി പോയത്. 

Nov 26, 2025
  • കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോർ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ
  • നേരത്തെ കൊച്ചിയിൽ വച്ചാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ചാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്

Bunty Chor: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോർ കസ്റ്റഡിയിൽ; കൈവശമുള്ളത് 100 രൂപയും ആളൂർ വക്കീലിൻ്റെ നമ്പറും

തിരുവനന്തപുരം:  കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോർ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ.  നേരത്തെ കൊച്ചിയിൽ വച്ചാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ചാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്.   

Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; തന്ത്രിമാരായ കണ്ഠരര് രാജീവരുടെയും മോഹനരുടെയും മൊഴിയെടുത്ത് SIT

ബണ്ടി ചോറിനെ റെയിൽവെ  ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വച്ച് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. റെയിൽവേ എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബണ്ടി ചോറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ബണ്ടി ചോർ പല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്നാണ്  റെയിൽവേ പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇയാളുടെ കൈവശമുള്ളത് 100 രൂപയും ആളൂർ വക്കീലിൻ്റെ നമ്പറും മാത്രമാണ്. പേരൂർക്കട സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 76,000 കിട്ടാനുണ്ടെന്നും ഇന്നലെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്നുവെന്നും ബണ്ടി ചോർ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബണ്ടി ചോറിനെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത റെയിൽവേ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചത്. പേരൂർക്കട സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആളൂർ വക്കീലിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ബണ്ടി പോയത്. ആളൂർ അന്തരിച്ച വിവരം തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും എറണാകുളത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ്  തനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നുമാണ് ബണ്ടി ചോർ പറഞ്ഞത്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു.

