Bunty Chor: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോർ കസ്റ്റഡിയിൽ; കൈവശമുള്ളത് 100 രൂപയും ആളൂർ വക്കീലിൻ്റെ നമ്പറും

തിരുവനന്തപുരം: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോർ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ. നേരത്തെ കൊച്ചിയിൽ വച്ചാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ചാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ബണ്ടി ചോറിനെ റെയിൽവെ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വച്ച് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. റെയിൽവേ എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബണ്ടി ചോറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ബണ്ടി ചോർ പല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് റെയിൽവേ പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇയാളുടെ കൈവശമുള്ളത് 100 രൂപയും ആളൂർ വക്കീലിൻ്റെ നമ്പറും മാത്രമാണ്. പേരൂർക്കട സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 76,000 കിട്ടാനുണ്ടെന്നും ഇന്നലെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്നുവെന്നും ബണ്ടി ചോർ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബണ്ടി ചോറിനെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത റെയിൽവേ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചത്. പേരൂർക്കട സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആളൂർ വക്കീലിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ബണ്ടി പോയത്. ആളൂർ അന്തരിച്ച വിവരം തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും എറണാകുളത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് തനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നുമാണ് ബണ്ടി ചോർ പറഞ്ഞത്.
