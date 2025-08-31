English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kazhakkoottam Accident: കഴക്കൂട്ടത്ത് നിയന്ത്രണംവിട്ട ഥാര്‍ തൂണില്‍ ഇടിച്ച് അപകടം; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം, 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

അമിത വേ​ഗതിയിലാണ് ഥാർ വന്നതെന്നാണ് സൂചന. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 31, 2025, 07:09 AM IST
  • ഷിബിൻ സഞ്ചരിച്ച ഥാർ നിയന്ത്രണംവിട്ട് എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയിലെ തൂണില്‍ ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
  • അപകടത്തിൽ ഒരു യുവതിയടക്കം മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് സാരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

Kazhakkoottam Accident: കഴക്കൂട്ടത്ത് നിയന്ത്രണംവിട്ട ഥാര്‍ തൂണില്‍ ഇടിച്ച് അപകടം; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം, 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: കഴക്കൂട്ടത്ത് വാഹനാപകടത്തില്‍ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി ഷിബിനാണ് മരിച്ചത്. ഷിബിൻ സഞ്ചരിച്ച ഥാർ നിയന്ത്രണംവിട്ട് എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയിലെ തൂണില്‍ ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ഒരു യുവതിയടക്കം മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് സാരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം.

അർദ്ധരാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. രണ്ട് സ്ത്രീകളും മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും അടക്കം അഞ്ച് പേർ ഥാറിലുണ്ടായിരുന്നു. ഷിബിൻ ആണ് കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത്. വാഹനത്തിന്റെ മുൻഭാ​ഗം പൂർണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ്. കാർ അമിതവേ​ഗതയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. കാർ റേസിം​ഗിനിടെയാണോ അഫകടം നടന്നതെന്ന സംശയം പോലീസിനുണ്ട്. കഴക്കൂട്ടം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

road accidentCar accidentAccident deathറോഡപകടംകാർ അപകടം

