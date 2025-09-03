English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trivandrum medical college: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജില്‍ ചികിത്സ കിട്ടാതെ രോഗി മരിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം; രോഗി തറയിൽ കിടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

Medical Negligence: കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്നാണ് ശ്രീഹരിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. എന്നാല്‍ ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കിയില്ലെന്നാണ് പരാതി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 3, 2025, 10:30 AM IST
  • ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ രോഗി തറയില്‍ കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആരോപിച്ചു
  • കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി ശ്രീഹരി (53) ആണ് മരിച്ചത്

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില്‍ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ രോ​ഗി മരിച്ചതായി ആരോപണം. കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി ശ്രീഹരി (53) ആണ് മരിച്ചത്. കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്നാണ് ശ്രീഹരിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. എന്നാല്‍ ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കിയില്ലെന്നാണ് പരാതി. ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ രോഗി തറയില്‍ കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആരോപിച്ചു.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

