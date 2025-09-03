Trivandrum medical college: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജില്‍ ചികിത്സ കിട്ടാതെ രോഗി മരിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം; രോഗി തറയിൽ കിടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില് ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ രോഗി മരിച്ചതായി ആരോപണം. കണ്ണൂര് സ്വദേശി ശ്രീഹരി (53) ആണ് മരിച്ചത്. കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്നാണ് ശ്രീഹരിയെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചത്. എന്നാല് ആശുപത്രി ജീവനക്കാര് തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കിയില്ലെന്നാണ് പരാതി. ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ രോഗി തറയില് കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സഹപ്രവര്ത്തകര് ആരോപിച്ചു.
