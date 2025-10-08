തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ കഴുത്തറുത്തു; തുമ്പ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ കുളത്തൂരില് ആണ് സംഭവം. റേഷൻകടവ് സ്വദേശി ഫൈസലിന് (17) നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആണ് വിദ്യാർത്ഥിയെ ആക്രമിച്ചത്. പ്രതി കുളത്തൂർ സ്വദേശി അഭിജിത്തിനെ തുമ്പ പൊലീസ് പിടികൂടി.
അഭിജിത്തും ഫൈസലുമായി തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നും ബ്ലേഡ് എടുത്ത് വന്ന് ഫൈസലിന്റെ പിറകെ ഓടി കഴുത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഫൈസലിനെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കഴുത്തിൽ പത്തോളം സ്റ്റിച്ചുണ്ട്. നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്ന്നാണ് ഫൈസലിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. ഉടനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതിനാലാണ് കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായത്.
അടുത്ത് തന്നെ ആശുപത്രിയുണ്ടായതിനാലും അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകാനായതിനാലുമാണ് വിദ്യാർത്ഥി അപകടനില തരണം ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പൂര്വ വൈരാഗ്യമുണ്ടോയെന്നതുൾപ്പെടെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
