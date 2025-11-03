English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Woman Attacked iin Moving Train In Varkala: വർക്കലയിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് യുവതിയെ തള്ളിയിട്ടു; അക്രമി പിടിയിൽ

Woman Attacked iin Moving Train In Varkala: വർക്കലയിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് യുവതിയെ തള്ളിയിട്ടു; അക്രമി പിടിയിൽ

ട്രാക്കിൽ കിടന്ന പെൺകുട്ടിയെ എതിരെ വന്ന ട്രെയിൻ നിർത്തി അതിൽ കയറ്റിയാണ് വർക്കല സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 3, 2025, 07:45 AM IST
  • വർക്കലയിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ട യുവതിയുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു
  • അക്രമി സുരേഷ് കുമാറിനെ പോലീസ് കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. Drown Death: കുട്ടിക്കാനത്ത് കയത്തിൽ വീണ സഞ്ചാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നയാൾ കടന്നു കളഞ്ഞു

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: പ്രതീക്ഷയുടെ നവംബറോ? വിലക്കുറവോടെ തുടക്കം, സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: പ്രതീക്ഷയുടെ നവംബറോ? വിലക്കുറവോടെ തുടക്കം, സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വ‍ർണവില; ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണവില അറിയാം
6
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വ‍ർണവില; ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണവില അറിയാം
Horoscope Today November 2: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Astrology news
Horoscope Today November 2: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 01 November 2025: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 01 November 2025: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Woman Attacked iin Moving Train In Varkala: വർക്കലയിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് യുവതിയെ തള്ളിയിട്ടു; അക്രമി പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: വർക്കലയിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ട യുവതിയുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അക്രമി സുരേഷ് കുമാറിനെ പോലീസ് കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read;  ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വീഴ്ത്തിയത് 52 റൺസിന്

യുവതി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള കേരളം എക്സ്പ്രസിലാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്.  സംഭവം നദാനന്ത അയന്തി മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപമാണ്. യുവതയെ വർക്കലയിലെ ആശുപത്രി പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാക്കിൽ കിടന്ന യുവതിയെ എതിരെ വന്ന മെമു ട്രെയിൻ നിർത്തി അതിൽ കയറ്റിയാണ് വർക്കല സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

യുവതിയെ ആരോ തള്ളിയിട്ടതാണെന്ന സംശയത്തിൽ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഭവത്തിന്റെ ചുരുൾ അഴിയുന്നത്. യുവതി ആലുവയ്ക്ക് നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

train accidentVarkalaWoman AttackedAccuased ArrestedThiruvananthapuram

Trending News