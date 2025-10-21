English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • President Droupadi Murmu: നാലുദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ; ശബരിമല ദർശനം നാളെ

President Droupadi Murmu: നാലുദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ; ശബരിമല ദർശനം നാളെ

ഒക്ടോബർ 21 ആയ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം രാഷ്ട്രപതി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 21, 2025, 08:47 AM IST
  • രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ
  • നാലു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി രാഷ്രപതി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 06:20 ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും
  • ഇന്ന് രാജ്ഭവനിൽ തങ്ങുന്ന രാഷ്‌ട്രപതി നാളെ രാവിലെ 09:35 ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിലയ്ക്കൽ പോകും

President Droupadi Murmu: നാലുദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ; ശബരിമല ദർശനം നാളെ

തിരുവനന്തപുരം: രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ.  നാലു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി രാഷ്രപതി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 06:20 ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും.  ഇന്ന് രാജ്ഭവനിൽ തങ്ങുന്ന രാഷ്‌ട്രപതി നാളെ രാവിലെ 09:35 ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിലയ്ക്കൽ പോകും.

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴ; 12 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്!

തുടർന്ന് റോഡ് മാർഗം പമ്പയിലെത്തുകയും ശേഷം പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ സന്നിധാനത്തെത്തുകയും ചെയ്യും. ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം രാശിട്രപതി രാത്രി തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരിച്ചെത്തും. ഹോട്ടൽ ഭയത്തിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ നൽകുന്ന അത്താഴവിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഗവർണർ ശേഷം പിറ്റേന്ന് രാജ്ഭവനിൽ മുൻ രാഷ്‌ട്രപതി കെ ആർ നാരായണന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും.

അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് 12: 50 ന് ശിവഗിരിയിൽ ശ്രീനാരായണഗുരു മഹാസമാധി സമ്മേളനം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് പാലാ സെയ്‌ന്റ്‌തോമസ് കോളേജിലെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോസത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഒക്ടോബർ 24 ന് എറണാകുളം സെയ്‌ന്റ്‌തെരേസാസ് കോളേജിലെ ചാടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും രാഷ്‌ട്രപതി ഡൽഹിയ്ക്ക് മടങ്ങുക.  

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ജാഗ്രത; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉയർച്ച

രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തിനോടനുബന്ധിച്ചു ഇന്നും നാളെയും സന്നിധാനത്ത് ആരെയും തങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ല. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം മാത്രമായിരിക്കും ദർശനം ഉണ്ടാകുക. അതും രാഷ്‌ട്രപതി നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നും മടങ്ങിയ ശേഷമായിരിക്കും ഭക്തരെ കടത്തി വിടുക. അന്നേദിവസം തുലാമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി നട അടക്കും. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

President Droupadi MurmuSabarimala DarshanmKerala visitMurmu In KeralaMurmu In Sabarimala

