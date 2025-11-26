തിരുവന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ.പത്മകുമാറിനെ SIT ഇന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പത്മകുമാറിന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും.
ഇനി കേസിൽ നിർണ്ണായകമാകുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പത്മകുമാർ നടത്തുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലായിരിക്കും. ഭരണ നേതൃത്വത്തിലെ ഉന്നതർക്ക് ഈ കവർച്ചയിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. പത്മകുകുമാറിനൊപ്പം തിരുവിതാകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ മൊഴിയെടുത്തതല്ലാതെ തുടര് നടപടികള് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അംഗങ്ങളുടെ മൊഴി അനുസരിച്ചു പാളികള് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൈമാറാനായി പത്മകുമാര് രേഖകളിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയെന്നാണ്. ഇതാണ് പത്മകുമാറിന് പിടിവീണത്. എന്നാൽ അപേക്ഷയാണ് ബോര്ഡിലേക്ക് നല്കിയതെന്ന പത്മകുമാറിന്റെ മൊഴിയിലും എസ്ഐടി കൂടുതല് വ്യക്തത തേടും.
കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ദേവസ്വം മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറഞ്ഞേക്കും. അതുപോലെ കേസിലെ നാലാം പ്രതി ജയശ്രീ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയും ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
