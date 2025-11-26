Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; തന്ത്രിമാരായ കണ്ഠരര് രാജീവരുടെയും മോഹനരുടെയും മൊഴിയെടുത്ത് SIT

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം (SIT) തന്ത്രിമാരായ കണ്ഠരര് രാജീവരുടെയും മോഹനരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. രണ്ടുപേരും എസ്ഐടി ഓഫീസിലെത്തിയാണ് മൊഴി നൽകിയത്.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അറിയാമെന്ന് രണ്ടുപേരും അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞു. സ്വർണ്ണപാളിയിൽ അനുമതി നൽകിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞതു പ്രകാരമാണെന്നും ദൈവഹിതം നോക്കി അനുമതി നൽകുക മാത്രമാണ് തന്ത്രിമാരുടെ ചുമതലയെന്നുമാണ് മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തന്ത്രിമാരുടെ നിര്ണായക മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
മുരാരി ബാബു ദ്വാരപാലക ശിൽപം സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കള്ളമാണെന്നാണ് നേരത്തെ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങൾ സ്വർണം പൂശുന്നതിനായി ചെന്നൈയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ താൻ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ശിൽപ്പങ്ങളുടെ കുറച്ചുഭാഗം നിറം മങ്ങിയെന്നും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ അനുമതി വേണമെന്നും ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ മറുപടി മാത്രമാണ് കൊടുത്തതെന്നും രാജീവര് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. താൻ അനുമതി കൊടുത്തത് ശബരിമലയിൽ വച്ച്തന്നെ അറ്റകുറ്റപണികൾ ചെയ്യാനാണെന്നും ചെന്നെയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ താൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹാം പറഞ്ഞിരുന്നു.
