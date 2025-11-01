English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Kerala Piravi: നഗരത്തെ സുന്ദരമാക്കുന്ന ശുചിത്വ തൊഴിലാളികൾ; കേരളപ്പിറവിദിനത്തിൽ ആദരവ്

Kerala Piravi: നഗരത്തെ സുന്ദരമാക്കുന്ന ശുചിത്വ തൊഴിലാളികൾ; കേരളപ്പിറവിദിനത്തിൽ ആദരവ്

Kerala Piravi Day: ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ചു. ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 1, 2025, 08:16 PM IST
  • എല്ലാ ദിവസവും നഗരം സുന്ദരമായി ഉണരുന്നത് ശുചിത്വ തൊഴിലാളികളുടെ കൈകളിലൂടെയാണ്
  • എല്ലാദിവസവും ഇവരെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും യങ് വർക്കേഴ്സ് കൗൺസിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിളപ്പിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു

Kerala Piravi: നഗരത്തെ സുന്ദരമാക്കുന്ന ശുചിത്വ തൊഴിലാളികൾ; കേരളപ്പിറവിദിനത്തിൽ ആദരവ്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളപിറവി ദിനത്തിൽ  ഐഎൻടിയുസി യങ് കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗര വീഥികൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ചു. തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഘുഭക്ഷണവും മധുരവും നൽകിയാണ് ആദരിച്ചത്.

എല്ലാ ദിവസവും നഗരം സുന്ദരമായി ഉണരുന്നത് ശുചിത്വ തൊഴിലാളികളുടെ കൈകളിലൂടെ ആണെന്നും കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാദിവസവും ഇവരെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും യങ് വർക്കേഴ്സ് കൗൺസിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിളപ്പിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

ശാസ്തമംഗലം, കവടിയാർ, പേരൂർക്കട പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപു ശിവ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിഷ്ണു ജെ. ജെ, ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മലയിൻകീഴ് അക്ഷയ്, സെക്രട്ടറിമാരായ എസ്.എൽ. രാഹുൽ,  കെ. രഞ്ജിനി, അജിത് കാഞ്ഞിരംപാറ, സുബിൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kerala PiraviKerala Piravi dayകേരള പിറവിശുചിത്വ തൊഴിലാളികൾ

