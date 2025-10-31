English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
തിരുവനന്തപുരം പട്ടം ഗവണ്‍മെന്റ് മോഡല്‍ ഗേള്‍സ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് എം.സി. ദത്തന്‍ അധ്യക്ഷനായി.

Oct 31, 2025
  • ശാസ്ത്രത്തിനു പകരം മിത്തുകളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയുമാണ് അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്.
  • അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലത്ത് ശാസ്ത്രത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശ്രമങ്ങളുണ്ടാകണമെന്ന് എ.എന്‍. ഷംസീര്‍ പറഞ്ഞു.

Speaker AN Shamseer: 'ചാണകവെള്ളം കുടിച്ചാല്‍ രോഗം മാറുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലം'; അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെന്ന് സ്പീക്കര്‍ എ.എന്‍. ഷംസീര്‍

തിരുവനന്തപുരം: ശാസ്ത്ര ബോധത്തെയും വിമര്‍ശനാത്മക ചിന്തയേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകാണെന്ന് സ്പീക്കര്‍ എ.എന്‍. ഷംസീര്‍. 38ാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്‍സിൽ നടത്തുന്ന ക്യാമ്പെയ്ന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന. 

ശാസ്ത്ര ബോധത്തെയും വിമര്‍ശനാത്മക ചിന്തയേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ശാസ്ത്ര ബോധത്തെയും വിമര്‍ശനാത്മക ചിന്തയേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകാണെന്നായിരുന്നു സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത്. ഭരണഘടന തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറിയ ആളുകൾ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കപട ശാസ്ത്രത്തെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയുമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശാസ്ത്രത്തിനു പകരം മിത്തുകളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയുമാണ് അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലത്ത് ശാസ്ത്രത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശ്രമങ്ങളുണ്ടാകണമെന്ന് എ.എന്‍. ഷംസീര്‍ പറഞ്ഞു. കേരള ശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ് പോലുള്ള പരിപാടികള്‍ക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

ആയുഷ്, ആയുര്‍വ്വേദ, യോഗ, യുനാനി, സിദ്ധ, ഹോമിയോ ഇതാണ് ആയുഷ്. ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിലും തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആയൂഷിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ചാണകവെള്ളം കുടിച്ചാല്‍ രോഗം മാറുമെന്ന് ആധുനിക കാലത്തെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം ജനറേഷനെ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വിമാനവും, പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറിയും അടക്കം ലോകത്തെ എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഹിന്ദുത്വ കാലത്തേതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 

ഗണിതശാസ്ത്രത്തില്‍ പോലും അന്ധവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ആധുനിക ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. കേരളത്തില്‍പ്പോലും ശാസ്ത്ര ബോധം പിന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്ന് സ്പീക്കർ പറയുന്നു. ശാസ്ത്രം പിന്‍തള്ളപ്പെടുമ്പോള്‍ രാജ്യവും പിന്‍തള്ളപ്പെടുകയാണ്. കുട്ടികളില്‍ ജിജ്ഞാസ വളര്‍ത്തണം. ജിജ്ഞാസയുള്ള, ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍ സന്നദ്ധരായ തലമുറ രാജ്യത്ത് വളര്‍ന്നുവരണം. ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്ന തലമുറക്കേ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിക്കൂവെന്നും സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞു. 

