English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Aryanad Accident: ആര്യനാട് ബൈക്കപകടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Aryanad Accident: ആര്യനാട് ബൈക്കപകടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ആര്യനാട് ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.  അപകടം നടന്നത് ആര്യനാട് കണ്ണങ്കരമൂഴിക്ക് സമീപം11:30 ഓടെയാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 1, 2025, 02:36 PM IST
  • ആര്യനാട് ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
  • അപകടം നടന്നത് ആര്യനാട് കണ്ണങ്കരമൂഴിക്ക് സമീപം11:30 ഓടെയാണ്

Read Also

  1. Mangalore Boat Accident: കപ്പൽ ബോട്ടിലിടിച്ച് 12 പേരെ കാണാതായി,അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ബേപ്പൂരിൽ നിന്നും മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ ബോട്ട്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: പ്രതീക്ഷയുടെ നവംബറോ? വിലക്കുറവോടെ തുടക്കം, സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: പ്രതീക്ഷയുടെ നവംബറോ? വിലക്കുറവോടെ തുടക്കം, സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 01 November 2025: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 01 November 2025: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 31 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala Lottery Result Today 31 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Mars Transit: ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭത്തിന് സാധ്യത
7
Mangal Gochar
Mars Transit: ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭത്തിന് സാധ്യത
Aryanad Accident: ആര്യനാട് ബൈക്കപകടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: ആര്യനാട് ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.  അപകടം നടന്നത് ആര്യനാട് കണ്ണങ്കരമൂഴിക്ക് സമീപം11:30 ഓടെയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തിരുവനന്തപുരം മാറനല്ലൂരിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം; 40 പവൻ സ്വ‍‍ർണം കവർന്നു

അപകടത്തിൽ ചെറുകുളം മധു ഭവനിൽ ബിനിഷിൻ്റെ മകൾ ആൻസിയാണ് മരിച്ചത്. ആൻസി പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവേയായിരുന്നു അപകടം. വാഹനമോടിച്ചിരുന്ന ആന്സിയുടെ പിതാവ് ബിനീഷിനെ ഗുരുതര പരിക്കോടെ തിരുവനന്തപുരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ആര്യനാട് നിന്നും അമിത വേഗതയിൽ വന്ന ബുള്ളറ്റ് ആക്ടീവയുമായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

ആൻസി സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. മൃതദ്ദേഹം ആര്യനാട് ഗവൺമെൻ്റ് ആശുപത്രിയിലെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടിക്ക് ശേഷം  മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റും.

കണ്ണൂരിൽ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ അനധികൃതമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 80 ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടി

വാഹനത്തിനുള്ളതിൽ അനധികൃതമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ 80 ലക്ഷം രൂപ പോലീസ് പിടികൂടി. വാഹന യാത്രികർ തമ്മിലുണ്ടായ കയ്യേറ്റത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കാറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ പണം കണ്ടെത്തിയത്.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഹലാസിൽ നാസിഫ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ചാലോട് സ്വദേശി പ്രവീൽ എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവം നദാനന്ത കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച പിലാത്തറ ദേശീയപാതയിൽ വെച്ചാണ്. യാത്രക്കാർ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കവും കയ്യാങ്കളിയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇവരുടെ വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് കാറിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രഹസ്യ അറകളിൽ നിന്നുമാണ് പണം കണ്ടെത്തിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Accidentroad accidentAryanadStudent died

Trending News