Aryanad Accident: ആര്യനാട് ബൈക്കപകടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: ആര്യനാട് ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടം നടന്നത് ആര്യനാട് കണ്ണങ്കരമൂഴിക്ക് സമീപം11:30 ഓടെയാണ്.
Also Read: തിരുവനന്തപുരം മാറനല്ലൂരിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം; 40 പവൻ സ്വർണം കവർന്നു
അപകടത്തിൽ ചെറുകുളം മധു ഭവനിൽ ബിനിഷിൻ്റെ മകൾ ആൻസിയാണ് മരിച്ചത്. ആൻസി പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവേയായിരുന്നു അപകടം. വാഹനമോടിച്ചിരുന്ന ആന്സിയുടെ പിതാവ് ബിനീഷിനെ ഗുരുതര പരിക്കോടെ തിരുവനന്തപുരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്യനാട് നിന്നും അമിത വേഗതയിൽ വന്ന ബുള്ളറ്റ് ആക്ടീവയുമായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആൻസി സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. മൃതദ്ദേഹം ആര്യനാട് ഗവൺമെൻ്റ് ആശുപത്രിയിലെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടിക്ക് ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റും.
കണ്ണൂരിൽ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ അനധികൃതമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 80 ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടി
വാഹനത്തിനുള്ളതിൽ അനധികൃതമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ 80 ലക്ഷം രൂപ പോലീസ് പിടികൂടി. വാഹന യാത്രികർ തമ്മിലുണ്ടായ കയ്യേറ്റത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കാറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ പണം കണ്ടെത്തിയത്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഹലാസിൽ നാസിഫ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ചാലോട് സ്വദേശി പ്രവീൽ എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവം നദാനന്ത കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച പിലാത്തറ ദേശീയപാതയിൽ വെച്ചാണ്. യാത്രക്കാർ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കവും കയ്യാങ്കളിയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇവരുടെ വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് കാറിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രഹസ്യ അറകളിൽ നിന്നുമാണ് പണം കണ്ടെത്തിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.