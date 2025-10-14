Kattakada News: സ്കൂളിൽ ദഫ് മുട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തിയ യുവാവ് വിദ്യാർത്ഥിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; പ്രതി പിടിയിൽ

കാട്ടാക്കട: സ്കൂളിൽ ദഫ് മുട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന യുവാവ് വിദ്യാർത്ഥിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പോലീസ് പിടിയിൽ. കോട്ടൂർ തെക്കേവിള കൃഷ്ണഗിരിയിൽ ആദിലാണ് പിടിയിലായത്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുമ്പോഴായിരുന്നു ഇയാളെ കാട്ടാക്കട പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
സംഭവം നടന്നത് ഒക്ടോബർ 10 നാണ്. സ്കൂളിൽ എത്തിയ പ്രതി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ കാറിൽ കയറ്റുകയും ശേഷം അതിൽ രണ്ടുപേരെ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ന പേരിൽ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച മൊഴിയിൽ പറയുന്നത്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഉടൻ വിദ്യാർത്ഥി മാതാവിനെ അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാട്ടാക്കട പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കവേ ആദിൽ ഒളിവിൽ പോകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിച്ചാണ് പോലീസ് ഇയാളെ കണ്ടെത്തിയത്.
കാട്ടാക്കട എസ്.ഐ.മനോജ് ശശിധരൻ, സിപിഒ പ്രദീപ്, അജിത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിവാഹിതനായ പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പിടിയിലായതാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നത്. പ്രതിയെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
