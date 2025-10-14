English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Kattakada News: സ്കൂളിൽ ദഫ് മുട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തിയ യുവാവ് വിദ്യാർത്ഥിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; പ്രതി പിടിയിൽ

Kattakada News: സ്കൂളിൽ ദഫ് മുട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തിയ യുവാവ് വിദ്യാർത്ഥിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; പ്രതി പിടിയിൽ

വിദ്യാർത്ഥി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മാതാവിനെ അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് കാട്ടാക്കട പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 14, 2025, 11:46 AM IST
  • സ്കൂളിൽ ദഫ് മുട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന യുവാവ് വിദ്യാർത്ഥിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പോലീസ് പിടിയിൽ
  • കോട്ടൂർ തെക്കേവിള കൃഷ്ണഗിരിയിൽ ആദിലാണ്‌ പിടിയിലായത്

Read Also

  1. Crime News: സിപിഎം എൽസി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വധഭീഷണി; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Himalayan Pink salt: ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
6
Himalayan pink salt
Himalayan Pink salt: ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
Navapancham Rajayoga 2025: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള നവപഞ്ചമ യോഗം ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ!
7
Rajyaoga
Navapancham Rajayoga 2025: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള നവപഞ്ചമ യോഗം ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ!
Pathirathri Movie: &#039;പാതിരാത്രി&#039; ഓഡിയോ ലോഞ്ച് കോഴിക്കോട്; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
5
Pathirathri
Pathirathri Movie: 'പാതിരാത്രി' ഓഡിയോ ലോഞ്ച് കോഴിക്കോട്; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
Smoothie: വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട, സ്മൂത്തി കുടിച്ചാൽ മതി
6
Fruits
Smoothie: വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട, സ്മൂത്തി കുടിച്ചാൽ മതി
Kattakada News: സ്കൂളിൽ ദഫ് മുട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തിയ യുവാവ് വിദ്യാർത്ഥിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; പ്രതി പിടിയിൽ

കാട്ടാക്കട: സ്കൂളിൽ ദഫ് മുട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന യുവാവ് വിദ്യാർത്ഥിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പോലീസ് പിടിയിൽ. കോട്ടൂർ തെക്കേവിള കൃഷ്ണഗിരിയിൽ ആദിലാണ്‌ പിടിയിലായത്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുമ്പോഴായിരുന്നു ഇയാളെ കാട്ടാക്കട പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: എംഡിഎംഎയുമായി അഭിഭാഷകയും മകനും പിടിയിൽ

സംഭവം നടന്നത് ഒക്ടോബർ 10 നാണ്. സ്കൂളിൽ എത്തിയ പ്രതി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ കാറിൽ കയറ്റുകയും ശേഷം അതിൽ രണ്ടുപേരെ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ന പേരിൽ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച മൊഴിയിൽ പറയുന്നത്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഉടൻ വിദ്യാർത്ഥി മാതാവിനെ അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാട്ടാക്കട പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കവേ ആദിൽ ഒളിവിൽ പോകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിച്ചാണ് പോലീസ് ഇയാളെ കണ്ടെത്തിയത്. 

Also Read: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള നവപഞ്ചമ യോഗം ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ!

കാട്ടാക്കട എസ്.ഐ.മനോജ് ശശിധരൻ, സിപിഒ പ്രദീപ്, അജിത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിവാഹിതനായ പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പിടിയിലായതാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നത്.  പ്രതിയെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newskattakkada NewsThiruvananthapuramman arrestedMolesting

Trending News