Thiruvannathapuram News: കുറുകെ ചാടിയയാളെ ഇടിച്ച് നിയന്ത്രണംവിട്ട ബൈക്കിൽ നിന്നും വീണ അധ്യാപകന് ദാരുണാന്ത്യം

റോഡിൽ വീണ സുനിലിനെയും, മുരുകപ്പനെയും കാരേറ്റുനിന്നും പുളിമാത്ത് ഭാഗത്തേക്കു വന്ന കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 7, 2025, 12:15 PM IST
  • കുറുകേ ചാടിയയാളെ ഇടിച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്കിൽ നിന്നും റോഡിലേക്ക് വീണ അധ്യാപകന് ദാരുണാന്ത്യം
  • റോഡിലേക്ക് വീണ അദ്ധ്യാപകനെ കാർ ഇടിച്ചതാണ് മരണ കാരണം

കുറുകെ ചാടിയയാളെ ഇടിച്ച് നിയന്ത്രണംവിട്ട ബൈക്കിൽ നിന്നും വീണ അധ്യാപകന് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: കുറുകേ ചാടിയയാളെ ഇടിച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്കിൽ നിന്നും റോഡിലേക്ക് വീണ അധ്യാപകന് ദാരുണാന്ത്യം. റോഡിലേക്ക് വീണ അദ്ധ്യാപകനെ കാർ ഇടിച്ചതാണ് മരണ കാരണം. 

മരിച്ചത് മടവൂർ ചാലാംകോണം ഗീതാഭവനിൽ താമസിക്കുന്ന പോത്തൻകോട് വാവറഅമ്പലം സ്വദേശി സുനിലാണ്. ഇളമ്പ ഗവണ്മെന്റ് എച്ച്എസ്എസിലെ രസതന്ത്ര അധ്യാപകനാണ് മരിച്ച സുനിൽ. സംസ്ഥാനപാതയിൽ കാരേറ്റ് മുസ്‌ലിം പള്ളിക്കും സിഎസ്ഐ പള്ളിക്കുമിടയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഏഴോടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്.

സുനിൽ കിളിമാനൂർ ഭാഗത്തുനിന്നും കാരേറ്റു ഭാഗത്തേക്ക്‌ ബൈക്കിൽ പോവുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം തട്ടുകടയിലെ ജീവനക്കാരനായ മുരുകപ്പൻ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ബൈക്കിനു കുറുകേ ചാടും ഇയാളെ ഇടിച്ച ബൈക്ക് നിയന്ത്രണംതെറ്റി റോഡിൽ വീഴുകയുമായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ റോഡിൽ വീണ സുനിലിനെയും, മുരുകപ്പനെയും കാരേറ്റുനിന്നും പുളിമാത്ത് ഭാഗത്തേക്കു വന്ന കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും സുനിൽ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. മടവൂർ ഗവ. എൽപിഎസിലെ അധ്യാപികയായ പ്രീതയാണ് സുനിലിന്റെ ഭാര്യ. 

