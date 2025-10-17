Crime News: മിനിലോറി തട്ടിയെടുത്ത് ആക്രി കടയിൽ വിറ്റു; രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മിനിലോറി മോഷ്ടിച്ച് ആക്രി കടയിൽ വിറ്റ സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ. പ്രതികളെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഡാൻസാഫ് സംഘവും വിഴിഞ്ഞം പോലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്.
മാർത്താണ്ഡം ഉണ്ണമക്കടൈ പെരുമ്പിക്കൊല്ലം വിളയിൽ രാജേഷ്, കാഞ്ഞിരംകോട് സിറയൻകുഴി കല്ലുവെട്ടാൻകുഴി വിളയിൽ എഡ്വിൻ എന്നിവരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് മോഷ്ടിച്ച ലോറി പൊളിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല എഡ്വിൻറെ ഗോഡൗണിൽ നിന്നും ലോറിയുടെ ചെയ്സും തമിഴ്നാട്ടിലെ ആക്രിക്കടയിൽ നിന്നും പൊളിച്ചു മാറ്റിയ ഭാഗങ്ങളും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തമിഴ്നാട് കലയാവൂർ സൗത്ത് സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി പുതുപെരുമാളിൻറെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലോറിയാണ് കഴിഞ്ഞ 11 ന് രാത്രി വിഴിഞ്ഞത്തു നിന്നും തട്ടി കൊണ്ടുപോയതും പിന്നീട് അതിനെ പൊളിച്ചു വിറ്റതും. പ്രതിയായ രാജേഷാണ് ലോറി വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. വാഹനവുമായി വിഴിഞ്ഞം ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഡ്രൈവറോട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരാൻ ആവശ്യപ്പെടും. അതനുസരിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരികെ എത്തിയപ്പോഴാണ് വാഹനം മോഷണം പോയ വിവരം മനസിലായതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.
60 ഓളം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതികളെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയായ എഡ്വിൻ വാഹനം പൊളിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നയാളാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ വച്ച് ലോറി മോഷ്ടിച്ചാൽ അന്വേഷണം തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമെന്നുറപ്പിച്ചാണ് വാഹനം വിഴിഞ്ഞത്ത് എത്തിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തതിന്നാൻ വിവരം. രാജേഷ് അടൂരിലും തമിഴ്നാട്ടിലും രണ്ട് വാഹന മോഷണ കേസിലെ പ്രതിയാണ്. വാഹനവുമായി പ്രതികൾ നേരായവഴി പോകാതെ 15 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റിയാണ് ഉണ്ണമക്കടൈയിലെ രണ്ടാം പ്രതിയുടെ ഗോഡൗണിൽ എത്തിയതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.
