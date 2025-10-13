Ganja Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ; പ്രതികളിലൊരാൾ റൗഡി ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടയാൾ

തിരുവനന്തപുരം: പുരവൂർകോണത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന 1.875 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട ആൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ. പനവൂർ സ്വദേശി ഷജീർ, ആനാട് സ്വദേശി ബൈജു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സുദർശൻ കെ എസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. നർകോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈഎസ്പി പ്രദീപിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നെടുമങ്ങാട് ഡാൻസാഫ് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് ഐ ഓസ്റ്റിൻ ജി ഡെന്നിസൺ, എ എസ് ഐമാരായ സതികുമാർ, അനൂപ്, എസ് സി പി ഒ മാരായ ഉമേഷ് ബാബു, രാജേഷ്, അനീഷ് കുമാർ, സിപിഒ അഖിൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഷജീർ മോഷണം, പിടിച്ചുപറി, അടിപിടി തുടങ്ങി 20 ഓളം കേസുകളിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളാണിയാൾ. സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഇയാൾ കഞ്ചാവ് വില്പന നടത്താറുണ്ട്.
