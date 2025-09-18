Train Hit: തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രെയിൻ തട്ടി രണ്ട് പേർ മരിച്ചു; മരിച്ചത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. തമിഴ്നാട് മധുര സ്വദേശികളായ വിനോദ് കണ്ണൻ, ഹരിവിശാലാക്ഷി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കൊല്ലം-തിരുനെൽവേലി ട്രെയിനാണ് ഇടിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ട്രെയിൻ തട്ടിയ വിവരം ഗാർഡുമാരാണ് പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അപകടമാണോ ആത്മഹത്യയാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ഇരുവരും സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇരുവരുടെയും ബന്ധുക്കൾ മധുരയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചതയാണ് വിവരം.
