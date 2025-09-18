English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Train Hit: തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രെയിൻ തട്ടി രണ്ട് പേർ മരിച്ചു; മരിച്ചത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും

Thiruvananthapuram News: വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മധുര സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 18, 2025, 10:53 AM IST
  • ട്രെയിൻ തട്ടിയ വിവരം ​ഗാർഡുമാരാണ് പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്
  • തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രണ്ട് പേർ മരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്

Train Hit: തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രെയിൻ തട്ടി രണ്ട് പേർ മരിച്ചു; മരിച്ചത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. തമിഴ്നാട് മധുര സ്വദേശികളായ വിനോദ് കണ്ണൻ, ഹരിവിശാലാക്ഷി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കൊല്ലം-തിരുനെൽവേലി ട്രെയിനാണ് ഇടിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ട്രെയിൻ തട്ടിയ വിവരം ​ഗാർഡുമാരാണ് പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. അപകടമാണോ ആത്മഹത്യയാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഇരുവരും സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇരുവരുടെയും ബന്ധുക്കൾ മധുരയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചതയാണ് വിവരം.

