Muthalapozhi Boat Accident: മുതലപ്പൊഴിയില്‍ വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു

അഞ്ച് പേർ അപകടത്തിൽപെട്ട വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 11, 2025, 11:29 PM IST
  • ശക്തമായ തിരയിൽപെട്ട് വള്ളം മറിയുകയായിരുന്നു.
  • വള്ളത്തിൽ അഞ്ച് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
  • ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു.

Muthalapozhi Boat Accident: മുതലപ്പൊഴിയില്‍ വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: മുതലപ്പൊഴിയില്‍ വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടം. രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി മൈക്കിള്‍, ജോസഫ് (43) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ശക്തമായ തിരയിൽപെട്ട് വള്ളം മറിയുകയായിരുന്നു. വള്ളത്തിൽ അഞ്ച് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി അനുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കർമ്മല മാതാ എന്ന വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായത്. 

