Muthalapozhi Boat Accident: മുതലപ്പൊഴിയില്‍ വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: മുതലപ്പൊഴിയില് വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടം. രണ്ട് പേര് മരിച്ചു. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി മൈക്കിള്, ജോസഫ് (43) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ശക്തമായ തിരയിൽപെട്ട് വള്ളം മറിയുകയായിരുന്നു. വള്ളത്തിൽ അഞ്ച് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി അനുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കർമ്മല മാതാ എന്ന വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായത്.
Palakkad Accident Death: തമിഴ്നാട് സര്ക്കാർ ബസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; പാലക്കാട് 13കാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ബൈക്കും തമിഴ്നാട് സര്ക്കാരിന്റെ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് പതിമൂന്നുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കൊട്ടേക്കാട് ആനപ്പാറ സ്വദേശി ആരതിയാണ് മരിച്ചത്. പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളജിന് മുന്നിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മെഡിക്കല് കോളേജില് ചികിത്സയിലുള്ള ബന്ധുവിനെ കാണാൻ മറ്റൊരു ബന്ധുവിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ പോകവെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബൈക്ക് ഓടിച്ച യുവതിക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ആരതിയുടെ മൃതദേഹം പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
