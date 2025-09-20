Neyyattinkara News: തെങ്ങ് വീണ് രണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര കുന്നത്തുകാലിൽ തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മരിച്ചത് കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശികളായ ചന്ദ്രിക, വസന്ത എന്നിവരാണ്.
ഇന്ന് രാവിലെ കുന്നൂർക്കോണം ഭാഗത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ആയിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. രാവിലെ 10 മണിയോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി പാലത്തിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
സംഭവ സമയത്ത് 48 തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തോടിന് കുറുകെ പോകുന്ന പാലത്തിൻറെ സ്ലാബിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു തൊഴിലാളികൾ. സമീപത്തെ സ്വകാര്യ പുരിയിടത്തിൽ നിന്നും തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണായിരുന്നു അപകടം.
അപകടത്തിൽ സ്ലാബും തകർന്നിരുന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ചന്ദ്രിക, വസന്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാലു പേരെ ഉടൻ തന്നെ കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അതിൽ രണ്ടുപേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഒരാളുടെ കാലിന് ഗുരുതര പരിക്കുണ്ട്.
പാറശാല ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട തെങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റിയത്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനു ശേഷം കുന്നത്തുകാൽ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
