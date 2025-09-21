English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Varkala Accident News: വർക്കലയിൽ കാർ സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് അപകടം; രണ്ട് പേർക്ക് ​ഗുരുതര പരിക്ക്

സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇന്നലെ വർക്കലയിൽ നടന്ന അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 21, 2025, 07:32 AM IST
  • അപകടത്തിൽ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
  • ഇരുവരും തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്.

Varkala Accident News: വർക്കലയിൽ കാർ സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് അപകടം; രണ്ട് പേർക്ക് ​ഗുരുതര പരിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: വർക്കലയിൽ കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്ക്. തിരുവനന്തപുരം വെട്ടൂർ കാട്ടുവിള സ്വദേശി അൻസീന, ചെറുന്നിയൂർ സ്വദേശി ഷൈലജാ ബീഗം എന്നിവർക്കാണ് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. ഇരുവരും സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. വർക്കല രഘുനാഥപുരം റോഡിൽ ഇന്നലെ വൈകീട്ടായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്.

അൻസീനയും ഷൈലജാ ബീ​ഗവും സഞ്ചരിച്ച സ്‌കൂട്ടറിനെ സ്കോർപിയോ കാർ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചെന്നാണ് വിവരം. വർക്കലയിൽ നിന്നും രഘുനാഥപുരത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാറാണ് ഇടിച്ചത്.  അപകടത്തിൽ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇരുവരും തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്.

Also Read: MDMA Seized: എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവുമായി സംസ്ഥാനത്ത് 3 പേർ പിടിയിൽ

രഘുനാഥപുരം സ്വദേശിയുടെ വീട് മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ പരിശോധിക്കാൻ പോയി ഓഫീസിലേക്ക് മടങ്ങവെയാണ് അപകടം നടന്നത്. സ്കോർപിയോ കാറിന്റെ അമിത വേഗതയായിരുന്നു അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

