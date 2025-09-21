Varkala Accident News: വർക്കലയിൽ കാർ സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് അപകടം; രണ്ട് പേർക്ക് ​ഗുരുതര പരിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: വർക്കലയിൽ കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്ക്. തിരുവനന്തപുരം വെട്ടൂർ കാട്ടുവിള സ്വദേശി അൻസീന, ചെറുന്നിയൂർ സ്വദേശി ഷൈലജാ ബീഗം എന്നിവർക്കാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. ഇരുവരും സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. വർക്കല രഘുനാഥപുരം റോഡിൽ ഇന്നലെ വൈകീട്ടായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്.
അൻസീനയും ഷൈലജാ ബീഗവും സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിനെ സ്കോർപിയോ കാർ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചെന്നാണ് വിവരം. വർക്കലയിൽ നിന്നും രഘുനാഥപുരത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാറാണ് ഇടിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇരുവരും തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്.
രഘുനാഥപുരം സ്വദേശിയുടെ വീട് മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ പരിശോധിക്കാൻ പോയി ഓഫീസിലേക്ക് മടങ്ങവെയാണ് അപകടം നടന്നത്. സ്കോർപിയോ കാറിന്റെ അമിത വേഗതയായിരുന്നു അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.
