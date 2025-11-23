English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Crime News: പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം: ട്യൂഷൻ അധ്യാപകന് 30 വർഷം കഠിനതടവും പിഴയും

Crime News: പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം: ട്യൂഷൻ അധ്യാപകന് 30 വർഷം കഠിനതടവും പിഴയും

പിഴ തുക മുഴുവൻ അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ ആൺകുട്ടിക്ക് നൽകണമെന്നു കോടതി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 23, 2025, 09:48 AM IST
  • പ്രതി മൊട്ടമൂട് സിഎസ്ഐ ചർച്ചിനു സമീപം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന 50 കാരനായ ഉത്തമനാണ്
  • ശിക്ഷ വിധിച്ചത് ജഡ്ജി എസ്. രമേശ് കുമാറാണ്

കാട്ടാക്കട: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിയെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ ട്യൂഷൻ അധ്യാപകനു പോക്സോ ആക്ടിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം 30 വർഷം കഠിനതടവും 1 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് അതിവേഗ പോക്സോ കോടതി. 

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ജയറാമിനെ സാക്ഷിയാക്കിയേക്കും; മൊഴിയെടുക്കാൻ സമയം തേടി എസ്‌ഐടി

പ്രതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വള്ളക്കടവ് കമലേശ്വരം മൊട്ടമൂട് സിഎസ്ഐ ചർച്ചിനു സമീപം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന 50 കാരനായ ഉത്തമനാണ്. ശിക്ഷ വിധിച്ചത് ജഡ്ജി എസ്. രമേശ് കുമാറാണ് .

പിഴ തുക മുഴുവൻ അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ ആൺകുട്ടിക്ക് നൽകണമെന്നു കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. പിഴ അടയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 8 മാസം അധിക കഠിനതടവും പ്രതി അനുഭവിക്കണം. കുട്ടി അനുഭവിച്ച മാനസിക പീഡനത്തിന് പിഴ തുക അപര്യാപ്തമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ആവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്‌.

2023 നവംബർ 5 ന് ട്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ എത്തിയ കുട്ടിയെ പ്രതി വീട്ടിൽ വച്ച് അതിക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയെന്നാണ് കേസ്.  തുടർന്ന് കുട്ടിക്ക് മാനസിക തകർച്ച അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ വിവരം അമ്മയോട് പങ്കുവെക്കുകയും. തുടർന്ന് നൽകിയ പരാതിയിൻ മേൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം

പ്രതിയുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നുമുള്ള അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കുട്ടിയെ കാണിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിക്കെതിരെ സമാനരീതിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും മറ്റൊരു കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തു നിന്നും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ. പ്രമോദ് ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. 32 സാക്ഷികളെയും കേസിൽ വിസ്തരിച്ചു. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് അന്നത്തെ നരുവാമൂട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന എം. ശ്രീകുമാർ ആണ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsUnnatural Torturetuition teacher30 years imprisonmentKattakkada

