പരിശോധനയിൽ തലച്ചോറിനാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നതെന്നും തലച്ചോറില്‍ ചതവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 4, 2025, 10:53 AM IST
Varkala Train Incident: ട്രെയിനിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ട പെൺകുട്ടി അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: ട്രെയിനിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടി അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പെൺകുട്ടിയെ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതെന്നും ന്യുറോ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ചേര്‍ന്നുള്ള ചികിത്സയാണ് നിലവില്‍ നല്‍കുന്നതെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബാലമുരുകൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു

പരിശോധനയിൽ തലച്ചോറിനാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നതെന്നും തലച്ചോറില്‍ ചതവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു.  പെൺകുട്ടി നിലവിൽ സർജിക്കല്‍ ഐസിയുവിലാണ് ഉള്ളതെന്നും ഡോക്‌ടർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ചികിത്സയില്‍ തൃപ്തയല്ലെന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പ്രതികരണത്തിലും അദ്ദേഹം വിശദീകരണം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതെന്നും എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയത് എന്ന് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വർക്കല സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം മാറി അയന്തി മേല്‍പ്പാലത്തിനടുത്തുവെച്ച് ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8:40 ഓടെയാണ് ട്രെയിനിന്റെ ജനറല്‍ കോച്ചിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. പെൺകുട്ടികൾ ശുചിമുറിയില്‍ പോയിവരുമ്പോള്‍ വാതിലിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളെ ചവിട്ടിപുറത്തേക്ക് ഇടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 2026 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!

യാതൊരു പ്രകോപനവും കൂടാതെയാണ് പ്രതി ചവിട്ടി തളളിയിട്ടെന്നാണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ദൃക്‌സാക്ഷിയായ പെൺകുട്ടി അര്‍ച്ചന പറഞ്ഞത്. തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച തന്നെയും കൈയ്യും കാലും പിടിച്ച് പുറത്തിടാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിടിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും അര്‍ച്ചന പറഞ്ഞു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

train accidentVarkalaWoman AttackedAccuased ArrestedThiruvananthapuram

