Varkala Train Incident: പുകവലി ചോദ്യം ചെയ്തത് പ്രകോപിപ്പിച്ചു; വർക്കലയിലെ ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന്

തിരുവനന്തപുരം: വർക്കലയിൽ പെൺകുട്ടിയെ ട്രെയിനിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ട സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. കേരള എക്സ്പ്രസിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും വാതിലിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പ്രതി സുരേഷ് കുമാർ ശ്രീക്കുട്ടിയെ ചവിട്ടി തള്ളിയിടുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടിയെയും പ്രതി ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.
പ്രതി സുരേഷ് കുമാർ നിലവിൽ റിമാൻഡിലാണ്. പുകവലി ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് പെൺകുട്ടിയെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തള്ളിയിടാനുണ്ടായ പ്രകോപനമെന്നാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ട്രെയിനിലെ ശുചിമുറിക്ക് സമീപം പുകവലിച്ചുകൊണ്ടുനിന്ന സുരേഷ് കുമാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഇയാളോട് മാറിനിൽക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാറിയില്ലെങ്കിൽ പരാതിപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞതും പ്രതിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
അതേസമയം ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ പത്തൊമ്പതുകാരി ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് പെൺകുട്ടിയുള്ളത്. ശ്രീക്കുട്ടിക്ക് തലക്കും നട്ടെല്ലിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ന്യൂറോളജി, ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ ശ്രീക്കുട്ടിയെ ഇന്ന് പരിശോധിച്ചു. തലയിലെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ വിലയിരുത്തൽ. അതിനാൽ തലയിലെ മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് നൽകുന്നത്. അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷം തുടർചികിത്സകൾ തീരുമാനിക്കും.
ശ്രീക്കുട്ടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ബോഗി ഫൊറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു. കൊച്ചു വേളി യാർഡിൽ വെച്ചായിരുന്നു പരിശോധന. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു ആക്രമണമുണ്ടായത്. കേരള എക്സ്പ്രസിന്റെ ജനറൽ കംപാർട്ട്മെന്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന ശ്രീക്കുട്ടിയെ മദ്യ ലഹരിയിലായിരുന്ന സുരേഷ് കുമാർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ചവിട്ടിത്തള്ളി താഴെയിടുകയായിരുന്നു.
