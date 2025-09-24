Venganur School Bus Accident: വിഴിഞ്ഞം വെങ്ങാനൂരിൽ സ്കൂൾ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം വെങ്ങാനൂരിൽ സ്കൂൾ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. വെങ്ങാനൂർ വി പി എസ് മലങ്കര എച്ച് എസ് എസ് ലെ ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
കല്ലുവെട്ടാൻ കുഴിക്ക് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് മതിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ബസ്സിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഡ്രൈവർക്കും ആയക്കും പരിക്കേറ്റതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ വിഴിഞ്ഞം ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലും, ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവരമറിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ രക്ഷിതാക്കളും സ്കൂൾ അധികൃതരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. വാഹനത്തിൽ പരിധിയിലധികം കുട്ടികളെ കുത്തി നിറച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നായിരുന്നു രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രധാന ആരോപണം. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ: ദുൽഖർ സൽമാന്റെ കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ പേരില്; കസ്റ്റംസ് ഇന്ന് സമൻസ് നൽകും
ഭൂട്ടാൻ വഴി വാഹനം കടത്തിയ കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നടൻ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ പേരിലാണെന്നും വാഹനത്തിന് ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നടപടിയും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇതിനിടയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദുല്ഖര് സല്മാന് കസ്റ്റംസ് ഇന്ന് സമന്സ് നല്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന് അടക്കമുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കണമെന്ന് കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ നാല് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റംസിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. ഇതില് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഒരു വാഹനമാണ് മറ്റൊരാളുടെ പേരില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിവരം. നടന് പൃഥ്വിരാജിന്റെ രണ്ട് വാഹനങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ വാഹനങ്ങള് കണ്ടെത്താനും കസ്റ്റംസ് ശ്രമം നടത്തുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
