Venganur School Bus Accident: വിഴിഞ്ഞം വെങ്ങാനൂരിൽ സ്കൂൾ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ക്

വാഹനത്തിൽ പരിധിയിലധികം കുട്ടികളെ കുത്തി നിറച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചു കൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളും സ്കൂൾ അധികൃതരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 24, 2025, 11:37 AM IST
  • വിഴിഞ്ഞം വെങ്ങാനൂരിൽ സ്കൂൾ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്
  • വെങ്ങാനൂർ വി പി എസ് മലങ്കര എച്ച് എസ് എസ് ലെ ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം വെങ്ങാനൂരിൽ സ്കൂൾ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. വെങ്ങാനൂർ വി പി എസ് മലങ്കര എച്ച് എസ് എസ് ലെ ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

കല്ലുവെട്ടാൻ കുഴിക്ക് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് മതിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ബസ്സിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഡ്രൈവർക്കും ആയക്കും പരിക്കേറ്റതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ വിഴിഞ്ഞം ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലും, ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവരമറിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ രക്ഷിതാക്കളും സ്കൂൾ അധികൃതരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. വാഹനത്തിൽ പരിധിയിലധികം കുട്ടികളെ കുത്തി നിറച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നായിരുന്നു രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രധാന ആരോപണം. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

