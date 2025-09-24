Vizhinjam Theft: വിഴഞ്ഞത്ത് വൻ കവർച്ച; വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 90 പവൻ സ്വർണവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കവർന്നു

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം വെണ്ണിയൂരിൽ വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം. 90 പവനും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കവർന്നു. വെണ്ണൂർ സ്വദേശി ഗിൽബർട്ടിന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. റിട്ടയേഡ് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ ഗില്ബട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 90 പവനും ഒരുലക്ഷം രൂപയും കവർന്നു.
മലപ്പുറത്ത് ജോലി നോക്കുന്ന മകൻറെ സ്വർണ്ണമായിരുന്നു വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഗില്ബട്ടിന്റെ സഹോദരി പുത്രൻ അടുത്തിടെ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് രാത്രികാലങ്ങളിൽ വീട് പൂട്ടി സമീപത്തെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു ഇവർ കുടുംബസമേതം കിടന്നിരുന്നത്.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മുൻ വാതിൽ തുറന്ന നിലയിൽ കണ്ടത്. ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിരുന്നു. മതിൽ ചാടി കടന്ന മോഷ്ടാവ് മുൻ വാതിലും പിൻവാതിലും തുറന്നാണ് കവർച്ച നടത്തിയത്. അലമാര കുത്തിത്തുറന്ന നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.