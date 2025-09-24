English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vizhinjam Theft: വിഴഞ്ഞത്ത് വൻ കവർച്ച; വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 90 പവൻ സ്വർണവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കവർന്നു

Vizhinjam Theft Thiruvananthapuram: റിട്ടയേഡ് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗില്‍ബട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വ‍ർണവും പണവുമാണ് കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 24, 2025, 08:48 AM IST
  • ഇന്ന് പുലർച്ചെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മുൻ വാതിൽ തുറന്ന നിലയിൽ കണ്ടത്
  • അലമാര കുത്തിത്തുറന്ന നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം വെണ്ണിയൂരിൽ വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം. 90 പവനും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കവർന്നു. വെണ്ണൂർ സ്വദേശി ഗിൽബർട്ടിന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. റിട്ടയേഡ് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ ഗില്‍ബട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 90 പവനും ഒരുലക്ഷം രൂപയും കവർന്നു.

മലപ്പുറത്ത് ജോലി നോക്കുന്ന മകൻറെ സ്വർണ്ണമായിരുന്നു വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഗില്‍ബട്ടിന്റെ സഹോദരി പുത്രൻ അടുത്തിടെ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് രാത്രികാലങ്ങളിൽ വീട് പൂട്ടി സമീപത്തെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു ഇവർ കുടുംബസമേതം കിടന്നിരുന്നത്.

ഇന്ന് പുലർച്ചെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മുൻ വാതിൽ തുറന്ന നിലയിൽ കണ്ടത്. ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിരുന്നു. മതിൽ ചാടി കടന്ന മോഷ്ടാവ് മുൻ വാതിലും പിൻവാതിലും തുറന്നാണ് കവർച്ച നടത്തിയത്. അലമാര കുത്തിത്തുറന്ന നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

