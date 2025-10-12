English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Thiruvananthapuram News: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ചികിത്സപ്പിഴവിനെ തുടർന്ന് വീട്ടമ്മ മരിച്ചതായി ആരോപണം; അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ

Thiruvananthapuram News: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ചികിത്സപ്പിഴവിനെ തുടർന്ന് വീട്ടമ്മ മരിച്ചതായി ആരോപണം; അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുമാരി ആരോ​ഗ്യവതിയായിരുന്നുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 12, 2025, 01:22 PM IST
  • ഒക്ടോബർ 9നാണ് കുമാരി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയത്.
  • തുടർന്ന് ഇന്നലെ കുമാരിയെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി.
  • പിന്നാലെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

Thiruvananthapuram News: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ചികിത്സപ്പിഴവിനെ തുടർന്ന് വീട്ടമ്മ മരിച്ചതായി ആരോപണം; അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര അതിയന്നൂരിൽ ചികിത്സപ്പിഴവിനെ തുടർന്ന് വീട്ടമ്മ മരിച്ചതായി ആരോപണം. അതിയന്നൂർ സ്വദേശി കുമാരി (55) ആണ് മരിച്ചത്. കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മുത്രാശയത്തിലെ കല്ലിന്റെ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇവർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ചികിത്സാപ്പിഴവിനെ തുടർന്നാണിത് എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വെള്ളറട പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

ഒക്ടോബർ 9നാണ് കുമാരി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയത്. തുടർന്ന് ഇന്നലെ കുമാരിയെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി. പിന്നാലെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ വരെ ആരോഗ്യവതിയായി പോയ കുമാരിയുടെ മരണം അനസ്തേഷ്യ നൽകിയപ്പോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സ പിഴവാണെന്നുമാണ് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു.  

Also Read: Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദം: 2019 ൽ സ്വർണ്ണം പൂശാൻ പണം നൽകിയത് ഗോവർധനൻ, അന്വേഷണം സ്പോൺസറിലേക്ക്

കാരക്കോണം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം ബന്ധുക്കൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടില്ല. തുടർന്ന് മൃതദേഹം നെയ്യാറ്റിൻകര മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ആർഡിഒയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൃതദേഹ പരിശോധന നടത്തി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ബന്ധുക്കൾ.

അതേസമയം ആശുപത്രിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കീഹോൾ പോലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ അല്ല നടന്നത്. അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള വേവ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് നടത്തിയത്. അതിനാലാണ് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പാടുകൾ കാണാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

