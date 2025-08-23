English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Neyyattinkara Woman Found Dead: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ യുവതി താമസ സ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ‌; കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി

അഞ്ജലിയെ പുറത്തേക്ക് കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 23, 2025, 03:50 PM IST
  • കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മൂന്ന് പേർ ആയിരുന്നു ഇവരോടൊപ്പം മുറിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്.
  • ഇന്നലെ നൈറ്റ്ഡ്യൂട്ടി ആയതിനാൽ അഞ്ജലിക്ക് ഇന്ന് അവധിയായിരുന്നു.
  • സംഭവ സമയം കൂടെയുള്ള മൂന്നുപേരും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിരുന്നു.

Neyyattinkara Woman Found Dead: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ യുവതി താമസ സ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ‌; കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ യുവതിയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ആറ്റിങ്ങൽ പള്ളിക്കൽ സ്വദേശി അഞ്ജലി റാണിയെയാണ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരിയാണ് അഞ്ജലി. വിവാഹിതയാണ്. ജോലി ആവശ്യത്തിനായി നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ പേയിം​ഗ് ഗസ്റ്റ് ആയി താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

സ്ഥാപനത്തിലെ മൂന്ന് പേർ ആയിരുന്നു ഇവരോടൊപ്പം മുറിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നലെ നൈറ്റ്ഡ്യൂട്ടി ആയതിനാൽ അഞ്ജലിക്ക് ഇന്ന് അവധിയായിരുന്നു. കൂടെയുള്ള മൂന്നുപേരും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിരുന്നു. അഞ്ജലി മാത്രമായിരുന്നു മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പതിവ് സമയം ആയിട്ടും അഞ്ജലിയെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. 

Also Read: Shafi Parambil MP: 'രാജി ആവശ്യപ്പെടാൻ സിപിഎമ്മിനും ബിജെപിക്കും എന്ത് ധാർമികതയാണുള്ളത്? നടക്കുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിനെ നിശ്ശബ്ദമാക്കാനുള്ള ശ്രമം'; രാഹുലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷാഫി പറമ്പിൽ

നെയ്യാറ്റിൻകര പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്തുനിന്ന് ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല. പോലീസ് തുടർ നടപടികൾ നടക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Suicide newsNeyyattinkara Newsthiruvananthapuram newsആത്മഹത്യനെയ്യാറ്റിൻകര

