Thiruvananthapuram News: കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി‌ ആറ്റിങ്ങലിലെ ലോഡ്ജില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍; ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യുവാവിനായി അന്വേഷണം

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റിങ്ങലിൽ ലോഡ്ജിൽ യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ആസ്മിന (40)യെ ആണ് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ആറ്റിങ്ങൽ മൂന്നുമുക്ക് ഗ്രീൻ ഇൻ ലോഡ്ജിലാണ് ആസ്മിനയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടത്. ഇവരുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ജോബി എന്ന യുവാവിനെ കാണാനില്ല. ഇതേ ലോഡ്ജിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ജോബി.
കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആസ്മിന ഒരു യുവാവിനോടൊപ്പം ലോഡ്ജില് എത്തി മുറിയെടുത്തത്. രാവിലെ ലോഡ്ജ് ജീവനക്കാരും പൊലീസും ചേർന്ന് മുറി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കട്ടിലില് മരിച്ച നിലയില് യുവതിയെ കണ്ടത്. ആസ്മിനയുടെ കയ്യില് മുറിവുണ്ട്. മുറിക്കുള്ളില് പിടിവലി നടന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.
ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആസ്മിനയെ ഭാര്യയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ജോബി ലോഡ്ജില് കൊണ്ടുവന്നത്. രാത്രി ഒന്നരയോടെ യുവതിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ഇയാൾ പോയതായി മറ്റു ജീവനക്കാര് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞും ജോബി പുറത്തേക്ക് വരാതായതിനെ തുടര്ന്ന് ജീവനക്കാര് പരിശോധിച്ചുവെങ്കിലും മുറി തുറക്കാനായില്ല. തുടർന്ന് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
പൊലീസ് എത്തി വാതില് തുറക്കുമ്പോഴാണ് ആസ്മിനയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെ ജോബി ലോഡ്ജില് നിന്ന് പോകുന്നത് സിസി ടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. 5 ദിവസം മുന്പാണ് ജോബി ഈ ലോഡ്ജില് ജോലിക്ക് കയറിയത്. ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ഫൊറന്സിക് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.
