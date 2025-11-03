English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Woman pushed off train In Varkala: വാതിലിനടുത്തു നിന്നും മാറാത്തത്‌ പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായെന്ന് പ്രതി; യുവതി ഐസിയുവിൽ

Woman pushed off train In Varkala: വാതിലിനടുത്തു നിന്നും മാറാത്തത്‌ പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായെന്ന് പ്രതി; യുവതി ഐസിയുവിൽ

പോലീസ് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 3, 2025, 09:16 AM IST
  • വർക്കലയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയ്നിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ട് ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ യുവതി നിലവിൽ ഐസിയുവിൽ
  • ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ശ്രീക്കുട്ടിയാണ്

Read Also

  1. Woman Attacked in Moving Train In Varkala: വർക്കലയിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് യുവതിയെ തള്ളിയിട്ടു; അക്രമി പിടിയിൽ

Trending Photos

Horoscope Today November 2: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Astrology news
Horoscope Today November 2: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 01 November 2025: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 01 November 2025: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 02 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 02 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Mars Transit: ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭത്തിന് സാധ്യത
7
Mangal Gochar
Mars Transit: ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭത്തിന് സാധ്യത
Woman pushed off train In Varkala: വാതിലിനടുത്തു നിന്നും മാറാത്തത്‌ പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായെന്ന് പ്രതി; യുവതി ഐസിയുവിൽ

തിരുവനന്തപുരം: വർക്കലയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയ്നിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ട് ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ യുവതി നിലവിൽ ഐസിയുവിൽ തുടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.  ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ശ്രീക്കുട്ടിയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: വർക്കലയിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് യുവതിയെ തള്ളിയിട്ടു; അക്രമി പിടിയിൽ

ഇവർക്ക് അപകടത്തെ തുടർന്ന് ആന്തരിക രക്തസ്രാവമുള്ളതിനാല്‍ 48 മണിക്കൂര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് . ഇന്നലെ രാത്രി കേരള എക്‌സ്പ്രസില്‍ യാത്ര ചെയ്യവെയാണ് പ്രതി യുവതി ചവിട്ടി പുറത്തേക്കിട്ടത്.  പ്രതിയായ സുരേഷ് കുമാർ സംഭവ സമയം മദ്യ ലഹരിയിലായിരുന്നു എന്ൻ പോലീസ് പറയുന്നത്. 

പോലീസ് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ട്രെയിനിന്റെ വാതിലിന്റെ അടുത്തുനിന്നും പെൺകുട്ടി മാറാത്തത് തനിക്ക് പ്രകോപനമുണ്ടാക്കി എന്നാണ് പ്രതി പോലീസിന് നല്‍കിയ മൊഴി. പെണ്‍കുട്ടിയെ മുന്‍പരിചയമില്ലെന്നും മദ്യ ലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും പ്രതി സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.  അറസ്റ്റു ചെയ്ത സുരേഷിനെ ഇന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭത്തിന് സാധ്യത

വർക്കല സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം മാറി അയന്തി മേല്‍പ്പാലത്തിനടുത്തുവെച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി 8:40 ഓടെയാണ് ട്രെയിനിന്റെ ജനറല്‍ കോച്ചിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. പെൺകുട്ടികൾ ശുചിമുറിയില്‍ പോയിവരുമ്പോള്‍ വാതിലിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളെ ചവിട്ടിപുറത്തേക്ക് ഇടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

യാതൊരു പ്രകോപനവും കൂടാതെയാണ് പ്രതി ചവിട്ടി തളളിയിട്ടെന്നാണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ദൃക്‌സാക്ഷിയായ പെൺകുട്ടി അര്‍ച്ചന പറഞ്ഞത്. തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച തന്നെയും കൈയ്യും കാലും പിടിച്ച് പുറത്തിടാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിടിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും അര്‍ച്ചന പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

train accidentVarkalaWoman AttackedAccuased ArrestedThiruvananthapuram

Trending News